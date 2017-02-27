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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9872987398749875
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 20:13

  antey1969 написав:Купить ОВГЗ можно будет в несколько кликов через "Дію" - ОП.
...

Добре пещерним людям, нічого не знають, нічого не розуміють, но роблять "висновки".

В Приват24 все робиться на протязі доби, і продаж теж, котирування змініюються щоденно, вже рік таке.
Механізація і спрощення, діджиталізація, на роиси немає такого?
Це добре, унітаз хоть бачили як виглядає?
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 20:16

  pilker написав:говорят шо приватовские терминалы сегодня не принимали пятисотки. кто в теме почему ?

Що за вкиди, сьогодні декілька одиниць отримав, причому дуже поношеними старого зразка 2006-го року, про що це говорить?
Дефолт обвал чи кредитний рейтинг знову знизять? :?:
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 20:55

  somilitark написав:
  pilker написав:говорят шо приватовские терминалы сегодня не принимали пятисотки. кто в теме почему ?

Що за вкиди, сьогодні декілька одиниць отримав, причому дуже поношеними старого зразка 2006-го року, про що це говорить?
Дефолт обвал чи кредитний рейтинг знову знизять? :?:

получили и получили. хотя не понял - получали в терминале ? еще раз повторю инфа - шо не принимали.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 21:04

pilker Взагалі є гілка привату.
Але особисто впихував сьогодні півпачки Сковорідок без проблем, хоча нерідко термінали випльовують якусь купюру отриману в банкоматі привату.
Ой+
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