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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9873987498759876>
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 20:13

  antey1969 написав:Купить ОВГЗ можно будет в несколько кликов через "Дію" - ОП.
...

Добре пещерним людям, нічого не знають, нічого не розуміють, но роблять "висновки".

В Приват24 все робиться на протязі доби, і продаж теж, котирування змініюються щоденно, вже рік таке.
Механізація і спрощення, діджиталізація, на роиси немає такого?
Це добре, унітаз хоть бачили як виглядає?
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 20:16

  pilker написав:говорят шо приватовские терминалы сегодня не принимали пятисотки. кто в теме почему ?

Що за вкиди, сьогодні декілька одиниць отримав, причому дуже поношеними старого зразка 2006-го року, про що це говорить?
Дефолт обвал чи кредитний рейтинг знову знизять? :?:
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 20:55

  somilitark написав:
  pilker написав:говорят шо приватовские терминалы сегодня не принимали пятисотки. кто в теме почему ?

Що за вкиди, сьогодні декілька одиниць отримав, причому дуже поношеними старого зразка 2006-го року, про що це говорить?
Дефолт обвал чи кредитний рейтинг знову знизять? :?:

получили и получили. хотя не понял - получали в терминале ? еще раз повторю инфа - шо не принимали.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 21:04

pilker Взагалі є гілка привату.
Але особисто впихував сьогодні півпачки Сковорідок без проблем, хоча нерідко термінали випльовують якусь купюру отриману в банкоматі привату.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 21:45

  Ой+ написав:pilker
Взагалі є гілка привату.

принято. )
  Ой+ написав:Але особисто впихував сьогодні півпачки Сковорідок без проблем, хоча нерідко термінали випльовують якусь купюру отриману в банкоматі привату.

интересно. но дело не в качестве бумажки. на экран выходило сообщение, что прием купюр до двухсоток включительно.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 22:08

  Ой+ написав:
  somilitark написав:По курсу, щось не зрозуміле коіться, наче шаленого попиту немає, але курс пре як танк в гору

А що незрозуміло? Якщо друкувати стільки, скільки озвучено, то всі підстави для росту. На перших порах можливо був деякий оптимізм, очікували і допомогу від Заходу в гігантських розмірах і репарації від агресора, то зараз тверезіше оцінюють ситуацію. Хто втратив 40% на грн, то зараз намагається врятувати решту нахомяченого. Можливо зразу на початку війни чисто технічно така можливість була менша - нерозривні депо і тд. Спіраль інфляції легше запустити ніж потім стримати.

А головне НБУ так був стурбований психологічним тиском курсу на незміцнілі уми пересічного, що заборонивши табло і деякі мережі обмінок (які досі не працюють) зберігає повну незворушність і вже не переживає за психіку нарiду з приводу аналогічних рухів курсу вгору на першочерговій підконтрольній йому території у вигляді тих же табло банків. "Дивна вибірковість" та інфантильність на своєму полі. Мабуть замовлення з приводу неугодних обмінок виконано, а розум пересічного зміцніє вже самостійно на прикладі обставин у яких він опинився.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 22:40

  antey1969 написав:Шутку об объективных данных понял. Но вот по поводу "скоро В" - звучит жидковато.
Если сказать "А, и без промедления" - будет веселее.

А вы со своей европки все продолжаете играть на понижение
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 00:11

  Ромасик написав:
  antey1969 написав:Шутку об объективных данных понял. Но вот по поводу "скоро В" - звучит жидковато.
Если сказать "А, и без промедления" - будет веселее.

А вы со своей европки все продолжаете играть на понижение

Так цейво, євро з минулого року більш ніж на 20% впало, на чому ще грати?
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 09:46

Зацініть мародерство гуманітарки від НБУ.
Зараз різні міжнародні організації виділяють тверду валюту для підтримки малозабезпечених категорій Українців. А НБУ конвертує цю валюту у свої фантики по своєму курсу, котрий не відображає різниці в цінах. В результаті, ті хто отримав цю гуманітарну допомогу у фантиках можуть купити менше продуктів та інших необхідних речей, ніж якби їм дали тверду валюту.
І всі сприймають це наче так і має бути.
dimazah30
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 09:56

  dimazah30 написав:Зараз різні міжнародні організації виділяють тверду валюту для підтримки малозабезпечених категорій Українців.


Цікаво а що "малозабезпечена категорія" взагалі робить на валютному форумі?
amtrans
 
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