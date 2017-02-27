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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:04
amtrans написав: dimazah30 написав:
Зараз різні міжнародні організації виділяють тверду валюту для підтримки малозабезпечених категорій Українців.
Цікаво а що "малозабезпечена категорія" взагалі робить на валютному форумі?
походите в банковских ветках - до сих пор полно нищебродов, что бегают за грн кешбеками (в условиях 30% инфляции), пока бояре с этой ветки пакуют матрас валютой
Востаннє редагувалось Moneta
в П'ят 19 сер, 2022 10:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:05
amtrans
Хто сказав що щось робить?
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:10
amtrans написав: dimazah30 написав:
Зараз різні міжнародні організації виділяють тверду валюту для підтримки малозабезпечених категорій Українців.
Цікаво а що "малозабезпечена категорія" взагалі робить на валютному форумі?
Рашаботи вже не знають де висосати ту зраду.
А чим треба було виплачувати? Продуктовими талонами чи одразу валютою? В нас єдиний платіжний засіб це українська гривня.
Зато на бензоколонці все харашо, за валюту будуть сажати і заборонений продаж, з роботи є тільки здохнути в полях Херсонщини і ніяких мародерів, камунізм в чистій незайманій красі)))
По курсу, набір висоти трохи пригальмовується, десяток копійок за день це горстка пилюки в пустелі.
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:11
dimazah30 написав:amtrans
Хто сказав що щось робить?
Якщо ви не отримувач допомоги малозабезпеченим то чому це вас взагалі хвилює? Я не впевнений що адресати такої допомоги слідкують за курсом валют чи бігають по обмінниках. То для них ця різниця курсів не є проблемою. Їх напевно більше цікавить "курс" городини на базарі та акційні пропозиції супермаркетів на курятину.
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:28
amtrans
Дійсно, чого це мене хвилює. Моя хата скраю же.
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:40
Moneta написав:
походите в банковских ветках - до сих пор полно нищебродов, что бегают за грн кешбеками (в условиях 30% инфляции), пока бояре с этой ветки пакуют матрас валютой
Для того чтобы паковать матрас валютой форум не нужен.
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:41
somilitark
Пояснень незамінності фантиків НБУ не отримано.
Злив зараховано.
Редагування: Кудись зник мій попередній пост. Я кого не видаляв. Можливо somilitark поскаржився.
Востаннє редагувалось dimazah30
в П'ят 19 сер, 2022 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:44
dimazah30
Пнх за своїм кораблем лушпайкою]]]
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:48
somilitark
А що такі фанатики грн роблять на валютному форумі?
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:57
Moneta написав: amtrans написав: dimazah30 написав:
Зараз різні міжнародні організації виділяють тверду валюту для підтримки малозабезпечених категорій Українців.
Цікаво а що "малозабезпечена категорія" взагалі робить на валютному форумі?
походите в банковских ветках - до сих пор полно нищебродов, что бегают за грн кешбеками (в условиях 30% инфляции), пока бояре с этой ветки пакуют матрас валютой
там не всё там так просто с теми кешбеками.
там походу некоторые свино-люди просто имеют свой магазин продукты24, аптеку, булочную еще что-то с терминалом и трусят карты (хорошо если имеют свои магазин, а не вообще всё фиктивное). или находят какие-то сайты, которые работают "не по основной категории". Вот и все. Так как врядли умственно здоровые люди со среднестатическими расходами людей люди будут годами так сильно морочить себе голову этими кешбеками, типа "алко дает 1%, а таз дает целых 1.5% - бегу в таз".
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