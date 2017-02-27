RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9873987498759876
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:04

  amtrans написав:
  dimazah30 написав:Зараз різні міжнародні організації виділяють тверду валюту для підтримки малозабезпечених категорій Українців.


Цікаво а що "малозабезпечена категорія" взагалі робить на валютному форумі?


походите в банковских ветках - до сих пор полно нищебродов, что бегают за грн кешбеками (в условиях 30% инфляции), пока бояре с этой ветки пакуют матрас валютой :mrgreen:
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 19 сер, 2022 10:06, всього редагувалось 1 раз.
Moneta
 
Повідомлень: 3067
З нами з: 26.06.11
Подякував: 76 раз.
Подякували: 1466 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:05

amtrans
Хто сказав що щось робить?
dimazah30
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 09.07.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:10

  amtrans написав:
  dimazah30 написав:Зараз різні міжнародні організації виділяють тверду валюту для підтримки малозабезпечених категорій Українців.


Цікаво а що "малозабезпечена категорія" взагалі робить на валютному форумі?

Рашаботи вже не знають де висосати ту зраду.
А чим треба було виплачувати? Продуктовими талонами чи одразу валютою? В нас єдиний платіжний засіб це українська гривня.
Зато на бензоколонці все харашо, за валюту будуть сажати і заборонений продаж, з роботи є тільки здохнути в полях Херсонщини і ніяких мародерів, камунізм в чистій незайманій красі)))

По курсу, набір висоти трохи пригальмовується, десяток копійок за день це горстка пилюки в пустелі.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12394
З нами з: 30.12.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 3416 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:11

  dimazah30 написав:amtrans
Хто сказав що щось робить?


Якщо ви не отримувач допомоги малозабезпеченим то чому це вас взагалі хвилює? Я не впевнений що адресати такої допомоги слідкують за курсом валют чи бігають по обмінниках. То для них ця різниця курсів не є проблемою. Їх напевно більше цікавить "курс" городини на базарі та акційні пропозиції супермаркетів на курятину.
amtrans
 
Повідомлень: 708
З нами з: 20.10.08
Подякував: 303 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:28

amtrans
Дійсно, чого це мене хвилює. Моя хата скраю же.
dimazah30
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 09.07.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:40

  Moneta написав:
походите в банковских ветках - до сих пор полно нищебродов, что бегают за грн кешбеками (в условиях 30% инфляции), пока бояре с этой ветки пакуют матрас валютой :mrgreen:

Для того чтобы паковать матрас валютой форум не нужен.
Вело
 
Повідомлень: 286
З нами з: 03.03.15
Подякував: 37 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:41

somilitark
Пояснень незамінності фантиків НБУ не отримано.
Злив зараховано.
Редагування: Кудись зник мій попередній пост. Я кого не видаляв. Можливо somilitark поскаржився.
Востаннє редагувалось dimazah30 в П'ят 19 сер, 2022 10:46, всього редагувалось 1 раз.
dimazah30
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 09.07.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:44

dimazah30
Пнх за своїм кораблем лушпайкою]]]
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12394
З нами з: 30.12.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 3416 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:48

somilitark
А що такі фанатики грн роблять на валютному форумі?
dimazah30
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 09.07.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:57

  Moneta написав:
  amtrans написав:
  dimazah30 написав:Зараз різні міжнародні організації виділяють тверду валюту для підтримки малозабезпечених категорій Українців.


Цікаво а що "малозабезпечена категорія" взагалі робить на валютному форумі?


походите в банковских ветках - до сих пор полно нищебродов, что бегают за грн кешбеками (в условиях 30% инфляции), пока бояре с этой ветки пакуют матрас валютой :mrgreen:



там не всё там так просто с теми кешбеками.
там походу некоторые свино-люди просто имеют свой магазин продукты24, аптеку, булочную еще что-то с терминалом и трусят карты (хорошо если имеют свои магазин, а не вообще всё фиктивное). или находят какие-то сайты, которые работают "не по основной категории". Вот и все. Так как врядли умственно здоровые люди со среднестатическими расходами людей люди будут годами так сильно морочить себе голову этими кешбеками, типа "алко дает 1%, а таз дает целых 1.5% - бегу в таз".
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3623
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1734 раз.
Подякували: 1608 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 9873987498759876
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vollena71 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3102, 3103, 3104
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31032 33191919
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 сер, 2022 09:42
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 162, 163, 164
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1638 11419115
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 сер, 2022 15:18
_hunter
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22543469
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.