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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9874987598769877>
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:04

  amtrans написав:
  dimazah30 написав:Зараз різні міжнародні організації виділяють тверду валюту для підтримки малозабезпечених категорій Українців.


Цікаво а що "малозабезпечена категорія" взагалі робить на валютному форумі?


походите в банковских ветках - до сих пор полно нищебродов, что бегают за грн кешбеками (в условиях 30% инфляции), пока бояре с этой ветки пакуют матрас валютой :mrgreen:
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 19 сер, 2022 10:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:05

amtrans
Хто сказав що щось робить?
dimazah30
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:10

  amtrans написав:
  dimazah30 написав:Зараз різні міжнародні організації виділяють тверду валюту для підтримки малозабезпечених категорій Українців.


Цікаво а що "малозабезпечена категорія" взагалі робить на валютному форумі?

Рашаботи вже не знають де висосати ту зраду.
А чим треба було виплачувати? Продуктовими талонами чи одразу валютою? В нас єдиний платіжний засіб це українська гривня.
Зато на бензоколонці все харашо, за валюту будуть сажати і заборонений продаж, з роботи є тільки здохнути в полях Херсонщини і ніяких мародерів, камунізм в чистій незайманій красі)))

По курсу, набір висоти трохи пригальмовується, десяток копійок за день це горстка пилюки в пустелі.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:11

  dimazah30 написав:amtrans
Хто сказав що щось робить?


Якщо ви не отримувач допомоги малозабезпеченим то чому це вас взагалі хвилює? Я не впевнений що адресати такої допомоги слідкують за курсом валют чи бігають по обмінниках. То для них ця різниця курсів не є проблемою. Їх напевно більше цікавить "курс" городини на базарі та акційні пропозиції супермаркетів на курятину.
amtrans
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:40

  Moneta написав:
походите в банковских ветках - до сих пор полно нищебродов, что бегают за грн кешбеками (в условиях 30% инфляции), пока бояре с этой ветки пакуют матрас валютой :mrgreen:

Для того чтобы паковать матрас валютой форум не нужен.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:57

  Moneta написав:
  amtrans написав:
  dimazah30 написав:Зараз різні міжнародні організації виділяють тверду валюту для підтримки малозабезпечених категорій Українців.


Цікаво а що "малозабезпечена категорія" взагалі робить на валютному форумі?


походите в банковских ветках - до сих пор полно нищебродов, что бегают за грн кешбеками (в условиях 30% инфляции), пока бояре с этой ветки пакуют матрас валютой :mrgreen:



там не всё там так просто с теми кешбеками.
там походу некоторые свино-люди просто имеют свой магазин продукты24, аптеку, булочную еще что-то с терминалом и трусят карты (хорошо если имеют свои магазин, а не вообще всё фиктивное). или находят какие-то сайты, которые работают "не по основной категории". Вот и все. Так как врядли умственно здоровые люди со среднестатическими расходами будут годами так сильно морочить себе голову этими кешбеками, типа "алко дает 1%, а таз дает целых 1.5% - бегу в таз" (ладно, допустим человек делает ремонт раз в 10 лет и ищет кешбек на стройматериалы 10-20% - ну так это реальные большие расходы, но раз в 10 лет - тут вопросов нет)
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 11:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Alex2007 написав:
  Moneta написав:
  amtrans написав:
Цікаво а що "малозабезпечена категорія" взагалі робить на валютному форумі?


походите в банковских ветках - до сих пор полно нищебродов, что бегают за грн кешбеками (в условиях 30% инфляции), пока бояре с этой ветки пакуют матрас валютой :mrgreen:



там не всё там так просто с теми кешбеками.
там походу некоторые свино-люди просто имеют свой магазин продукты24, аптеку, булочную еще что-то с терминалом и трусят карты (хорошо если имеют свои магазин, а не вообще всё фиктивное). или находят какие-то сайты, которые работают "не по основной категории". Вот и все. Так как врядли умственно здоровые люди со среднестатическими расходами будут годами так сильно морочить себе голову этими кешбеками, типа "алко дает 1%, а таз дает целых 1.5% - бегу в таз" (ладно, допустим человек делает ремонт раз в 10 лет и ищет кешбек на стройматериалы 10-20% - ну так это реальные большие расходы, но раз в 10 лет - тут вопросов нет)


Та нікуди не треба було бігати. Раз на місяць дивишся/обираєш кешбеки з наявних десь п'яти карток, і весь місяць при оплаті просто вибираєш потрібну картку. І все.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 11:23

Faceless

це якщо картка вже наявна, а якщо ні - то для того, щоб використовувати картку, треба її спочатку відкрити :D

п.с. справа в тому, що там із-за тих піввідсотка декілька сторінок відписують. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 11:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Будь-який кешбек перекривається елементарно - просто не купуючи щось непотрібне ...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:21

  Alex2007 написав:Faceless

це якщо картка вже наявна, а якщо ні - то для того, щоб використовувати картку, треба її спочатку відкрити :D

п.с. справа в тому, що там із-за тих піввідсотка декілька сторінок відписують. :mrgreen:


справа не в тому, що треба підписати чи ще щось...
на сьогодні це повна маячня з девальвацією гривни 2% за тиждень сподіватись на кєшбек у 2% за місяць

да, 3 роки тому інколи набігало 500-1000грн(коли купував меблі, кондиціонери), але сьогодні краще отримати 2% знижки від продавця на велику покупку, чим кєшбек
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