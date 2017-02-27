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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9874987598769877
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:22

USD 40.40 40.60
EUR 40.60 41.10

порівняно з вчора 1% девальвації
який кешбєк?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:23

ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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