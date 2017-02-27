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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9873987498759876>
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 20:16

  pilker написав:говорят шо приватовские терминалы сегодня не принимали пятисотки. кто в теме почему ?

Що за вкиди, сьогодні декілька одиниць отримав, причому дуже поношеними старого зразка 2006-го року, про що це говорить?
Дефолт обвал чи кредитний рейтинг знову знизять? :?:
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 20:55

  somilitark написав:
  pilker написав:говорят шо приватовские терминалы сегодня не принимали пятисотки. кто в теме почему ?

Що за вкиди, сьогодні декілька одиниць отримав, причому дуже поношеними старого зразка 2006-го року, про що це говорить?
Дефолт обвал чи кредитний рейтинг знову знизять? :?:

получили и получили. хотя не понял - получали в терминале ? еще раз повторю инфа - шо не принимали.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 21:04

pilker Взагалі є гілка привату.
Але особисто впихував сьогодні півпачки Сковорідок без проблем, хоча нерідко термінали випльовують якусь купюру отриману в банкоматі привату.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 21:45

  Ой+ написав:pilker
Взагалі є гілка привату.

принято. )
  Ой+ написав:Але особисто впихував сьогодні півпачки Сковорідок без проблем, хоча нерідко термінали випльовують якусь купюру отриману в банкоматі привату.

интересно. но дело не в качестве бумажки. на экран выходило сообщение, что прием купюр до двухсоток включительно.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 22:08

  Ой+ написав:
  somilitark написав:По курсу, щось не зрозуміле коіться, наче шаленого попиту немає, але курс пре як танк в гору

А що незрозуміло? Якщо друкувати стільки, скільки озвучено, то всі підстави для росту. На перших порах можливо був деякий оптимізм, очікували і допомогу від Заходу в гігантських розмірах і репарації від агресора, то зараз тверезіше оцінюють ситуацію. Хто втратив 40% на грн, то зараз намагається врятувати решту нахомяченого. Можливо зразу на початку війни чисто технічно така можливість була менша - нерозривні депо і тд. Спіраль інфляції легше запустити ніж потім стримати.

А головне НБУ так був стурбований психологічним тиском курсу на незміцнілі уми пересічного, що заборонивши табло і деякі мережі обмінок (які досі не працюють) зберігає повну незворушність і вже не переживає за психіку нарiду з приводу аналогічних рухів курсу вгору на першочерговій підконтрольній йому території у вигляді тих же табло банків. "Дивна вибірковість" та інфантильність на своєму полі. Мабуть замовлення з приводу неугодних обмінок виконано, а розум пересічного зміцніє вже самостійно на прикладі обставин у яких він опинився.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 00:11

Так цейво, євро з минулого року більш ніж на 20% впало, на чому ще грати?
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:10

По курсу, набір висоти трохи пригальмовується, десяток копійок за день це горстка пилюки в пустелі.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:22

USD 40.40 40.60
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порівняно з вчора 1% девальвації
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:23

ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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