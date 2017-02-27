RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9873987498759876
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:20

Запорожье
🇺🇸USD 41.00 41.15
🇪🇺EUR 41.05 41.35
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7701
З нами з: 20.11.08
Подякував: 136 раз.
Подякували: 2231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

не понял, так а где доллар по 36,6?
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 854
З нами з: 26.11.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:56

  beee написав:не понял, так а где доллар по 36,6?

Не круглое число.
Его не удобно было считать.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11408
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1536 раз.
Подякували: 3395 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

beee написав:не понял, так а где доллар по 36,6?
Через трьох місячний депозит ;)
Zochan
 
Повідомлень: 580
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9873987498759876
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3102, 3103, 3104
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31035 33192259
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 сер, 2022 13:15
Amethyst
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 162, 163, 164
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1638 11419144
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 сер, 2022 15:18
_hunter
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22543532
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (435)
19.08.2022 14:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.