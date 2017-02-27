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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:20
Запорожье
🇺🇸USD 41.00 41.15
🇪🇺EUR 41.05 41.35
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edvardd
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:45
не понял, так а где доллар по 36,6?
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beee
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:56
beee написав:
не понял, так а где доллар по 36,6?
Не круглое число.
Его не удобно было считать.
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antey1969
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:57
beee написав:не понял, так а где доллар по 36,6?
Через трьох місячний депозит
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Zochan
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Ірина_, Модератор
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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