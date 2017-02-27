Запорожье
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:45
Re: Валютний ринок в контексті ДС
не понял, так а где доллар по 36,6?
Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:56
Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Через трьох місячний депозит
Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:22
Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:30
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................19.08.2022..........22.08.2022
дата розрахунку...............18.08.2022...........19.08.2022
Євро..................................37,2177................36,7441...-1.27%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0048 (вчера 1.0178).
Снова на горизонте замаячил призрак паритета.
Индекс доллара DXY в 15-00 108.02 (вчера 106.61)
Пару дней передохнув, весьма быстро и уверенно доллар стал расти. Сейчас находится на месячных максимумах.
Вчера снова кто-то залил МБ валютой. НБУ выкупил около 128 млн.
Динамика уменьшения количества облигаций на балансе банков хорошо сочетается с показателями в анализе ликвидности. Похоже, банки по частям гасят рефинанс, продают высвободившиеся из залога облигации и снова гасят кусочек рефинанса. Не знаю, хорошо ли это сейчас, но когда-то нас всех пугала обратная ситуация.
Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:53
Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:30
НБУ побачив наше майбутнє...
Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:40
особенно мне нравится, когда они публикуют прогнозы на 2024 год.
кстати, а какой прогноз они делали в 2021? про вечную пирамиду овдп? не пора ли уже НБУ в отставку отправлять?
евро летит под паритет, как я и ванговал.
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