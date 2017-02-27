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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9873987498759876
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:20

Запорожье
🇺🇸USD 41.00 41.15
🇪🇺EUR 41.05 41.35
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

не понял, так а где доллар по 36,6?
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:56

  beee написав:не понял, так а где доллар по 36,6?

Не круглое число.
Его не удобно было считать.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

beee написав:не понял, так а где доллар по 36,6?
Через трьох місячний депозит ;)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:22

  Zochan написав:
beee написав:не понял, так а где доллар по 36,6?
Через трьох місячний депозит ;)

Чем на перспективу свяжут отпечатанную гривну.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:30

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................19.08.2022..........22.08.2022
дата розрахунку...............18.08.2022...........19.08.2022
Євро..................................37,2177................36,7441...-1.27%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0048 (вчера 1.0178).
Снова на горизонте замаячил призрак паритета.

Индекс доллара DXY в 15-00 108.02 (вчера 106.61)
Пару дней передохнув, весьма быстро и уверенно доллар стал расти. Сейчас находится на месячных максимумах.

Вчера снова кто-то залил МБ валютой. НБУ выкупил около 128 млн.
  Striker написав:ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн

Динамика уменьшения количества облигаций на балансе банков хорошо сочетается с показателями в анализе ликвидности. Похоже, банки по частям гасят рефинанс, продают высвободившиеся из залога облигации и снова гасят кусочек рефинанса. Не знаю, хорошо ли это сейчас, но когда-то нас всех пугала обратная ситуация.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:53

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 41.00 41.15
🇪🇺EUR 41.05 41.35

🇺🇸USD 40.90 41.05
🇪🇺EUR 40.95 41.30
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:30

НБУ побачив наше майбутнє...
https://bank.gov.ua/ua/news/all/prosto- ... -2022-roku
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:40

  greenozon написав:НБУ побачив наше майбутнє...
https://bank.gov.ua/ua/news/all/prosto- ... -2022-roku



особенно мне нравится, когда они публикуют прогнозы на 2024 год.

кстати, а какой прогноз они делали в 2021? про вечную пирамиду овдп? не пора ли уже НБУ в отставку отправлять?

евро летит под паритет, как я и ванговал.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:53

  beee написав:не понял, так а где доллар по 36,6?

в НБУ!
privet_vam
 
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