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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 сер, 2022 20:19
https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/19/690634/
Національний банк цього тижня 15 - 19 серпня продав з резервів 122,43 млн доларів, а купив – 198,8 млн доларів, і таким чином повернувся до чистої купівлі валюти.
Від початку року НБУ продав вже 16,2 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав - 3 млрд доларів та 110 млн євро.
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 20:52
Евро кстати паритет - кому надо, тарьтесь)
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Ірина_
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