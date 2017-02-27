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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9874987598769877
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 20:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Національний банк цього тижня 15 - 19 серпня продав з резервів 122,43 млн доларів, а купив – 198,8 млн доларів, і таким чином повернувся до чистої купівлі валюти.

Від початку року НБУ продав вже 16,2 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав - 3 млрд доларів та 110 млн євро.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/19/690634/
bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 20:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Евро кстати паритет - кому надо, тарьтесь)
greenback1996
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