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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9874987598769877
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 20:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Національний банк цього тижня 15 - 19 серпня продав з резервів 122,43 млн доларів, а купив – 198,8 млн доларів, і таким чином повернувся до чистої купівлі валюти.

Від початку року НБУ продав вже 16,2 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав - 3 млрд доларів та 110 млн євро.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/19/690634/
bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 20:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Евро кстати паритет - кому надо, тарьтесь)
greenback1996
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 21:48

  greenback1996 написав:Евро кстати паритет - кому надо, тарьтесь)

Так кому ж оно надо, то евро...
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 22:06

прогнозисти прогнозують до 0.88
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 22:14

  Moneta написав:
  Alexey_k9 написав:Какие прогнозы по евро? Куда выгодней сейчас конвертнуться в бакс или евро?


в еврозоне по инфляции опять рекорд - уже 8.9%.
имхо евро уйдет на 0.9-0.95$ в ближайшие полгода.
если капитально затрясет ПИГС с их облигациями, то и 0,85. ниже врядли - то уже распад еврозоны будет...

но чтобы спастись из гривны, то сойдет и евро. потом перебросите.


Ради интереса,разобрал график евро,вот как выглядит глобально на месячном графике.Обновили лоу 2016г и должны пойти еще ниже.Цели представлены,диапазон 0.86-0.95.Отскок максимальный возможен к трендовой с понижающимися все время минимумами с 2008 года,это примерно район 1.12-1.14,максимум на ближайшие года.Еще раз повторю-график месячный...Если пробьем ее,дальше глобальная трендовая,на тест ее снизу,а это уже район 1.35-1.4.Когда только это случится??Через сколько лет,вопрос.Это даже не неделька или дневка.И евро выглядит перепроданным по Стохастическому индикатору сейчас-просто капец как...На дне валяется


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osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 22:14

  greenozon написав:прогнозисти прогнозують до 0.88

Весна 2023 покаже як меркель насерла...
Denik
 
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  #<1 ... 9874987598769877
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