Alexey_k9 написав:Какие прогнозы по евро? Куда выгодней сейчас конвертнуться в бакс или евро?
в еврозоне по инфляции опять рекорд - уже 8.9%. имхо евро уйдет на 0.9-0.95$ в ближайшие полгода. если капитально затрясет ПИГС с их облигациями, то и 0,85. ниже врядли - то уже распад еврозоны будет...
но чтобы спастись из гривны, то сойдет и евро. потом перебросите.
Ради интереса,разобрал график евро,вот как выглядит глобально на месячном графике.Обновили лоу 2016г и должны пойти еще ниже.Цели представлены,диапазон 0.86-0.95.Отскок максимальный возможен к трендовой с понижающимися все время минимумами с 2008 года,это примерно район 1.12-1.14,максимум на ближайшие года.Еще раз повторю-график месячный...Если пробьем ее,дальше глобальная трендовая,на тест ее снизу,а это уже район 1.35-1.4.Когда только это случится??Через сколько лет,вопрос.Это даже не неделька или дневка.И евро выглядит перепроданным по Стохастическому индикатору сейчас-просто капец как...На дне валяется