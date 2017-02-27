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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9883988498859886
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 14:27

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................22.08.2022.........23.08.2022
дата розрахунку...............19.08.2022..........22.08.2022
Євро..................................36,7441...............36,5686...-0.48%
Долар США.......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0000 (вчера 1.0048).
Паритет, которого так долго ждали, зафиксирован с невероятной точностью.

Индекс доллара DXY в 15-00 108.39 (вчера 108.02)
Рост продолжается.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 17:50

  барабашов написав:Эмиссия то идёт и сумасшедшая

Не верзіть дурню, Сибаріт регулярно по полочкам все розкладає, уряд інтервенціями валюти прибирає надлишкову емісію, з 24.02 прибрав з ринку 56 з зайвим ярдів. Яка чумачедча емісія, це ж не форум біля парадного, прийміть пігулочку, все буде добре, а то як з полосатого всі будуть тут реготати на всі 32.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 18:34

стосовно емісії, Україна отримала фінансову допомогу від ЕС/США та інших, ця валюта продається на МБ і гривна йде на рахунки казначейства(але це безнал), а налічка потрібна для виплат ЗСУ/бюджетникам/пенсіонерам тому й робиться емісія, а зайву гривню прибирають з ринку
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 18:49

  prodigy написав:стосовно емісії, Україна отримала фінансову допомогу від ЕС/США та інших, ця валюта продається на МБ і гривна йде на рахунки казначейства(але це безнал), а налічка потрібна для виплат ЗСУ/бюджетникам/пенсіонерам тому й робиться емісія, а зайву гривню прибирають з ринку

Это точно про Украину? :shock: Даже тут в теме периодически упоминали, что и в ЗСУ выплаты делаются на карточки. Пенсионерам в основной массе уже тоже давно на карточки и сделали бы всем, чтобы на почтовых расходах сэкономить, но в мелких сёлах на эту инициативу смотрят отрицательно. Выплата наличкой сейчас в основном там, где хочется перед налоговой не отсвечивать.
Другой вопрос, что после выплат бюджетники могут пойти в банки и потребовать этот безнал в наличном виде. Тогда банк в НБУ поменяет N безналичных гривен на столько же наличных. Но это всего лишь печать бумаги (и то не факт), а не эмиссия гривны.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 19:06

  moveton написав:
  prodigy написав:стосовно емісії, Україна отримала фінансову допомогу від ЕС/США та інших, ця валюта продається на МБ і гривна йде на рахунки казначейства(але це безнал), а налічка потрібна для виплат ЗСУ/бюджетникам/пенсіонерам тому й робиться емісія, а зайву гривню прибирають з ринку

Это точно про Украину? :shock: Даже тут в теме периодически упоминали, что и в ЗСУ выплаты делаются на карточки. Пенсионерам в основной массе уже тоже давно на карточки и сделали бы всем, чтобы на почтовых расходах сэкономить, но в мелких сёлах на эту инициативу смотрят отрицательно. Выплата наличкой сейчас в основном там, где хочется перед налоговой не отсвечивать.
Другой вопрос, что после выплат бюджетники могут пойти в банки и потребовать этот безнал в наличном виде. Тогда банк в НБУ поменяет N безналичных гривен на столько же наличных. Но это всего лишь печать бумаги (и то не факт), а не эмиссия гривны.



згоден, але пенсіонери (за 75) майже не користуються картками (тільки кєш)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 19:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Пришла информация, что военным поступают на карты выплаты.
Внимательно следим за курсом
(с презрением игнорируя таблички барыг-обменок).
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 21:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

antey1969 написав:Пришла информация, что военным поступают на карты выплаты.
Внимательно следим за курсом
(с презрением игнорируя таблички барыг-обменок).
Всем привет ))
Сегодня действительно в нашей бригаде всем пришли в полном объёме все выплаты, доплаты, премии и тд.
freeze
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