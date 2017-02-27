Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 сер, 2022 09:40
Moneta написав:
евро вот вот засветит 0,98 ))
поки що 0,9900 не пробили, хоч і було вже майже.....
Vitalych-new
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Додано: Вів 23 сер, 2022 10:31
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 40.90 41.05
🇪🇺EUR 40.60 41.05
🇺🇸USD 40.95 41.10
🇪🇺EUR 40.55 40.95
🇺🇸USD 40.90 41.00
🇪🇺EUR 40.60 40.90
edvardd
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Додано: Вів 23 сер, 2022 10:53
За 2 дні кількість ОВДП у НБУ зросла на 30 млрд грн.
Striker
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Додано: Вів 23 сер, 2022 12:45
Vitalych-new написав: Moneta написав:
евро вот вот засветит 0,98 ))
поки що 0,9900 не пробили, хоч і було вже майже.....
думаю, що відскочить вище 1.00
flyman
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Додано: Вів 23 сер, 2022 12:54
flyman написав: Vitalych-new написав: Moneta написав:
евро вот вот засветит 0,98 ))
поки що 0,9900 не пробили, хоч і було вже майже.....
думаю, що відскочить вище 1.00
й знов скорінько заскочить під 1,00 , та ще й привабливіше для хом'ячка.
flysoulfly
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Додано: Вів 23 сер, 2022 13:06
flyman написав: Vitalych-new написав: Moneta написав:
евро вот вот засветит 0,98 ))
поки що 0,9900 не пробили, хоч і було вже майже.....
думаю, що відскочить вище 1.00
С таким ростом USD к корзине и ситуацией с энергоресурсами в Европе. Сейчас как отскочит! Безусловно для США не выгоден дешевый евро. Но будем говорить об отскоках наверное после 0.9 или если случится новое ЧП/будет отмена ЧП в Европе.
P.S ЧП называю вытекающими со сложившейся ситуацией и возможно новыми вызовами.
3134ant
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Додано: Вів 23 сер, 2022 13:33
prodigy написав:
долл 40,50-40,80
евро 40,60-41,10
вітаю всіх зі Святом-Днем Прапора!
долл 40,70-40,90
евро 40,70-41,10
рост вже майже зупинився
-я казав валютчику що військові вже отримали місячні виплати на карти, тобто чекай на візит
-добра новина, але ні вчора, ні сьогодні ще не було покупців-на чотирьох ПОВах тілько продають по сотке (по 50)
prodigy
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