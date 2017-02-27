RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9884988598869887
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 09:40

  Moneta написав:евро вот вот засветит 0,98 ))


поки що 0,9900 не пробили, хоч і було вже майже.....
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1351
З нами з: 04.06.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 10:31

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 40.90 41.05
🇪🇺EUR 40.60 41.05

🇺🇸USD 40.95 41.10
🇪🇺EUR 40.55 40.95

🇺🇸USD 40.90 41.00
🇪🇺EUR 40.60 40.90
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7718
З нами з: 20.11.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 2259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 10:53

За 2 дні кількість ОВДП у НБУ зросла на 30 млрд грн.
Зображення
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2866
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3493 раз.
Подякували: 5809 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 12:45

  Vitalych-new написав:
  Moneta написав:евро вот вот засветит 0,98 ))


поки що 0,9900 не пробили, хоч і було вже майже.....

думаю, що відскочить вище 1.00
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29568
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1423 раз.
Подякували: 2544 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 12:54

  flyman написав:
  Vitalych-new написав:
  Moneta написав:евро вот вот засветит 0,98 ))


поки що 0,9900 не пробили, хоч і було вже майже.....

думаю, що відскочить вище 1.00
й знов скорінько заскочить під 1,00 , та ще й привабливіше для хом'ячка.
flysoulfly
 
Повідомлень: 842
З нами з: 13.01.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:06

  flyman написав:
  Vitalych-new написав:
  Moneta написав:евро вот вот засветит 0,98 ))


поки що 0,9900 не пробили, хоч і було вже майже.....

думаю, що відскочить вище 1.00


С таким ростом USD к корзине и ситуацией с энергоресурсами в Европе. Сейчас как отскочит! Безусловно для США не выгоден дешевый евро. Но будем говорить об отскоках наверное после 0.9 или если случится новое ЧП/будет отмена ЧП в Европе.
P.S ЧП называю вытекающими со сложившейся ситуацией и возможно новыми вызовами.
3134ant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 10.06.22
Подякував: 7 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:33

  prodigy написав:долл 40,50-40,80
евро 40,60-41,10


вітаю всіх зі Святом-Днем Прапора!


долл 40,70-40,90
евро 40,70-41,10

рост вже майже зупинився

-я казав валютчику що військові вже отримали місячні виплати на карти, тобто чекай на візит

-добра новина, але ні вчора, ні сьогодні ще не було покупців-на чотирьох ПОВах тілько продають по сотке (по 50)
prodigy
 
Повідомлень: 8349
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3038 раз.
Подякували: 2990 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 9884988598869887
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3105, 3106, 3107
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31060 33199430
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 сер, 2022 12:33
airmax78
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 162, 163, 164
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1638 11419939
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 сер, 2022 15:18
_hunter
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22546042
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2201)
23.08.2022 15:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.