поки що 0,9900 не пробили, хоч і було вже майже.....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 сер, 2022 09:40
Додано: Вів 23 сер, 2022 10:31
Додано: Вів 23 сер, 2022 12:45
Додано: Вів 23 сер, 2022 12:54
Додано: Вів 23 сер, 2022 13:06
С таким ростом USD к корзине и ситуацией с энергоресурсами в Европе. Сейчас как отскочит! Безусловно для США не выгоден дешевый евро. Но будем говорить об отскоках наверное после 0.9 или если случится новое ЧП/будет отмена ЧП в Европе.
P.S ЧП называю вытекающими со сложившейся ситуацией и возможно новыми вызовами.
Додано: Вів 23 сер, 2022 13:33
вітаю всіх зі Святом-Днем Прапора!
долл 40,70-40,90
евро 40,70-41,10
рост вже майже зупинився
-я казав валютчику що військові вже отримали місячні виплати на карти, тобто чекай на візит
-добра новина, але ні вчора, ні сьогодні ще не було покупців-на чотирьох ПОВах тілько продають по сотке (по 50)
Додано: Вів 23 сер, 2022 14:23
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............23.08.2022..........24.08.2022
дата розрахунку..............22.08.2022...........23.08.2022
Євро.................................36,5686................36,298...-0.74%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9926 (вчера 1.0000).
Индекс доллара DXY в 15-00 109.03 (вчера 108.39)
Вчера вечером доллар в очередной раз обновил 20-летний максимум, после чего немного откатился вниз.
Вчера НБУ выкупил военные облигации на 25 млрд. в дополнение к 5, выкупленным в пятницу. Судя по анализу ликвидности, полученная вчера от НБУ сумма была правительством сразу потрачена. Скорее всего, это была выплата военных зарплат.
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