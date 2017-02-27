RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9884988598869887
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 09:40

  Moneta написав:евро вот вот засветит 0,98 ))


поки що 0,9900 не пробили, хоч і було вже майже.....
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1351
З нами з: 04.06.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 10:31

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 40.90 41.05
🇪🇺EUR 40.60 41.05

🇺🇸USD 40.95 41.10
🇪🇺EUR 40.55 40.95

🇺🇸USD 40.90 41.00
🇪🇺EUR 40.60 40.90
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7718
З нами з: 20.11.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 2260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 10:53

За 2 дні кількість ОВДП у НБУ зросла на 30 млрд грн.
Зображення
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2866
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3496 раз.
Подякували: 5812 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 12:45

  Vitalych-new написав:
  Moneta написав:евро вот вот засветит 0,98 ))


поки що 0,9900 не пробили, хоч і було вже майже.....

думаю, що відскочить вище 1.00
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29576
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1423 раз.
Подякували: 2545 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 12:54

  flyman написав:
  Vitalych-new написав:
  Moneta написав:евро вот вот засветит 0,98 ))


поки що 0,9900 не пробили, хоч і було вже майже.....

думаю, що відскочить вище 1.00
й знов скорінько заскочить під 1,00 , та ще й привабливіше для хом'ячка.
flysoulfly
 
Повідомлень: 842
З нами з: 13.01.09
Подякував: 359 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:06

  flyman написав:
  Vitalych-new написав:
  Moneta написав:евро вот вот засветит 0,98 ))


поки що 0,9900 не пробили, хоч і було вже майже.....

думаю, що відскочить вище 1.00


С таким ростом USD к корзине и ситуацией с энергоресурсами в Европе. Сейчас как отскочит! Безусловно для США не выгоден дешевый евро. Но будем говорить об отскоках наверное после 0.9 или если случится новое ЧП/будет отмена ЧП в Европе.
P.S ЧП называю вытекающими со сложившейся ситуацией и возможно новыми вызовами.
3134ant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 10.06.22
Подякував: 7 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:33

  prodigy написав:долл 40,50-40,80
евро 40,60-41,10


вітаю всіх зі Святом-Днем Прапора!


долл 40,70-40,90
евро 40,70-41,10

рост вже майже зупинився

-я казав валютчику що військові вже отримали місячні виплати на карти, тобто чекай на візит

-добра новина, але ні вчора, ні сьогодні ще не було покупців-на чотирьох ПОВах тілько продають по сотке (по 50)
prodigy
 
Повідомлень: 8349
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3038 раз.
Подякували: 2990 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:23

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............23.08.2022..........24.08.2022
дата розрахунку..............22.08.2022...........23.08.2022
Євро.................................36,5686................36,298...-0.74%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9926 (вчера 1.0000).

Индекс доллара DXY в 15-00 109.03 (вчера 108.39)
Вчера вечером доллар в очередной раз обновил 20-летний максимум, после чего немного откатился вниз.

Вчера НБУ выкупил военные облигации на 25 млрд. в дополнение к 5, выкупленным в пятницу. Судя по анализу ликвидности, полученная вчера от НБУ сумма была правительством сразу потрачена. Скорее всего, это была выплата военных зарплат.

Добавлено:
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 23 серпня 2022 року, до державного бюджету залучено 278 315 855,39 грн.
Вряд ли эта сумма достойна отдельного сообщения.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6601
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5538 раз.
Подякували: 17212 раз.
 
Профіль
56
29
31
2
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 21:14

  prodigy написав:
  prodigy написав:долл 40,50-40,80
евро 40,60-41,10


вітаю всіх зі Святом-Днем Прапора!


долл 40,70-40,90
евро 40,70-41,10

рост вже майже зупинився

-я казав валютчику що військові вже отримали місячні виплати на карти, тобто чекай на візит

-добра новина, але ні вчора, ні сьогодні ще не було покупців-на чотирьох ПОВах тілько продають по сотке (по 50)
.
Добрый вечер. Никто ничего не получил . Получили НГУ. Всех с Праздником!
холява
2
 
Повідомлень: 3583
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3745 раз.
Подякували: 3955 раз.
 
Профіль
2
11
1
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 22:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Кстати, еще один мой прогноз двухлетней давности "не покупать евро", потому что придет на паритет (и почему) - сбылся. Более долгосрочный в силе - 0.85-0.86, оттуда уже будет он искать себе новый коридор, возможно 1.05 когда в Европе все наладится, но чем дальше, тем старее немцы, итальянцы и другие нации Европы. Ну сами подумайте. Средний возраст коренных немцев через 10 лет будет ну наверно уже 50 лет, а средний возраст американцев практически не меняется, в районе 35-37, ну пусть станет 40 и то не факт.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11610
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1726 раз.
Подякували: 2537 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9884988598869887
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3105, 3106, 3107
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31069 33200390
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 сер, 2022 22:29
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 162, 163, 164
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1638 11420016
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 сер, 2022 15:18
_hunter
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22546375
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.