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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9885988698879888
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 07:16

Зброя незалежності

Всіх з Днем Незалежності України! Дуже інформативна стаття, рекомендую: https://projects.liga.net/weapon-independence-day/
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 07:21

  Zebra написав:Кстати, еще один мой прогноз двухлетней давности "не покупать евро", потому что придет на паритет (и почему) - сбылся. Более долгосрочный в силе - 0.85-0.86, оттуда уже будет он искать себе новый коридор, возможно 1.05 когда в Европе все наладится, но чем дальше, тем старее немцы, итальянцы и другие нации Европы. Ну сами подумайте. Средний возраст коренных немцев через 10 лет будет ну наверно уже 50 лет, а средний возраст американцев практически не меняется, в районе 35-37, ну пусть станет 40 и то не факт.
А что по курсу гривна/доллар на ближайшие полгода скажете?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 08:23

  asti написав:А что по курсу гривна/доллар на ближайшие полгода скажете?

От навіщо в такий святий день провокувати кисельових?
У вас є хоть трохи сірого чи як?

Зі святом усіх!
Слава Україні!

Вистояли, зупинили ворога, скоро остаточно переможемо і відновимо територіальну цілісність!
somilitark
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