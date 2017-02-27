Zebra написав:Кстати, еще один мой прогноз двухлетней давности "не покупать евро", потому что придет на паритет (и почему) - сбылся. Более долгосрочный в силе - 0.85-0.86, оттуда уже будет он искать себе новый коридор, возможно 1.05 когда в Европе все наладится, но чем дальше, тем старее немцы, итальянцы и другие нации Европы. Ну сами подумайте. Средний возраст коренных немцев через 10 лет будет ну наверно уже 50 лет, а средний возраст американцев практически не меняется, в районе 35-37, ну пусть станет 40 и то не факт.
А что по курсу гривна/доллар на ближайшие полгода скажете?