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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 13:59
Успіх написав:
Всіх вітаю з великим днем - Днем Незалежності!!!👍
холява написав:
Никто ничего не получил . Получили НГУ. Всех с Праздником!
Доброго дня!
З Днем Незалежності!
Мій брат, як і я - в ЗСУ, але він є близько Львівської області. І йому недавно виплатили ВСЕ - навіть, повиплачували/подокидали до попереднього, бо тоді їм давали тільки частинами!
А от мені, на моменті, ще "ні шиша"!)))
Але мені то пох, так я зараз маю змогу цьомати/обнімати союїх батьків/дітей/дружину!(так як я - у відпустці!)👍
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!!!👍
Успиiх ........
Здоровья и Удачи .
Я просто констатировал приход денег и не оговаривал что будет если не прийдут .
Деньги мне не пох ,,,,,
Самую большую видпустку мав в 36 годин......... и то с закупкой и получением расходников .
Хочу Всех Поздравить с нашей железной волей !
Железная воля -тысячи погибших мальчиков .
УПОКОЙ ГОСПОДИ ИХ ДУШИ и ДАРУЙ ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ !
Настоящих рыцарей , защитников и бессребреников ,коих так мало осталось .
Всех с Днем Независимости !
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холява
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Додано: Сер 24 сер, 2022 14:10
Слава Богу,слава Украине!
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Мизантрóп
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Додано: Сер 24 сер, 2022 14:23
Василь-Рівне написав:Moneta
Нагадаємо, напередодні Associated Press з посиланням на американських посадовців також повідомляло, що США готують також
і новий пакет військової підтримки Україні на 3 мільярди доларів. Проте ця сума піде на середньострокову та довгострокову допомогу, тому на фронті її відчують не одразу.
Ото плутанина на рівному місці. Хай США один з двох пакетів зроблять на 4 млрд, шоб не плутатися, ящітаю 👻
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Вадюшка
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Додано: Сер 24 сер, 2022 14:27
Всех с праздником, несмотря ни на что!
Т.к. в этом году праздник не прерывает трудовыебудни, в т.ч. и банковские, вспомним о курсах.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............24.08.2022..........25.08.2022
дата розрахунку.............23.08.2022...........24.08.2022
Євро................................36,298..................36,3053
...+0.02%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9928
(вчера 0.9926).
Индекс доллара DXY в 15-00 108.87
(вчера 109.03)
Вчера вечером доллар резко, но не очень глубоко провалился, но потом снова начал плавное движение вверх.
Практически неизменный курс евро говорит о том, что падение индекса доллара связано с подорожанием других валют корзины.
Вадюшка написав:
Ото плутанина на рівному місці. Хай США один з двох пакетів зроблять на 4 млрд, шоб не плутатися, ящітаю 👻
Так один и сделали на 2.98
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Сибарит
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Додано: Сер 24 сер, 2022 14:36
Niro написав: prodigy написав:Niro
дуже погано коли людина не має розуму коли і що говорити
один такий бовдур приперся до свого одногрупника по інституту на весілля в село
і почав ображати всіх (як кажуть "незваний гість") -поганий одяг наречених, поганий самогон на столі (це було десь в 80-х, до Горбачева ),
потім він стрімко тікав до автобуса- а 10-12 парубків гнались по селу за ним, і таки наздогнали ...лікувався потім в травматології
намагатися зіпсувати свято- це зневага в першу чергу до форумчан
think about it
Говорити правду = зіпсувати свято. В принципі нічого нового для секти зе.
В 2019 Україну вкрали зебіли. Тож я не святкую.
вот это попал человек в секту.При чём тут Зеленский к отказ праздновать День Независимости.украина на века а президентов уже 6 а будет сотни. Вот за такое промывание мозгов я и не люблю Петруччу барыгу с его ботофермами.Как Белое Братство в 90-х.
Если что я не за того и не за того.
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 24 сер, 2022 14:58
Мизантрóп написав:
Слава Богу,слава Украине!
СЛАВА НАВIКИ !
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холява
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Додано: Сер 24 сер, 2022 15:08
konstantin kirovograd написав:
вот это попал человек в секту.При чём тут Зеленский к отказ праздновать День Независимости.украина на века а президентов уже 6 а будет сотни. Вот за такое промывание мозгов я и не люблю Петруччу барыгу с его ботофермами.Как Белое Братство в 90-х.
Если что я не за того и не за того.
Скільки святкових днів зебобіки відмінили цього року?
Це вкрадені дні відпочку.
Про закріпачення чоловіків 18..60, прекрасно, дайте ще!
Ще відмінити вихідні суботу і неділю та запровадити 14годинний робочий день, нуа шо, родіна в оспасностє.
Сибарит написав:
трудовыебудни
гарно сказано
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Додано: Сер 24 сер, 2022 15:13
ScaryBee написав: Niro написав:
Говорити правду = зіпсувати свято. В принципі нічого нового для секти зе.
В 2019 Україну вкрали зебіли. Тож я не святкую.
якби не вкрали, уже був би Мінськ-3 і Стамбул-4
Може і були б інші номери, але вже точно війну б не проспали, як це вдалося нинішнім.
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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