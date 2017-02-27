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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9887988898899890
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:59

  Успіх написав:Всіх вітаю з великим днем - Днем Незалежності!!!👍
  холява написав:Никто ничего не получил . Получили НГУ. Всех с Праздником!

Доброго дня!
З Днем Незалежності!

Мій брат, як і я - в ЗСУ, але він є близько Львівської області. І йому недавно виплатили ВСЕ - навіть, повиплачували/подокидали до попереднього, бо тоді їм давали тільки частинами!
А от мені, на моменті, ще "ні шиша"!)))

Але мені то пох, так я зараз маю змогу цьомати/обнімати союїх батьків/дітей/дружину!(так як я - у відпустці!)👍

Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!!!👍


Успиiх ........
Здоровья и Удачи .

Я просто констатировал приход денег и не оговаривал что будет если не прийдут .
Деньги мне не пох ,,,,,
Самую большую видпустку мав в 36 годин......... и то с закупкой и получением расходников .

Хочу Всех Поздравить с нашей железной волей !
Железная воля -тысячи погибших мальчиков .

УПОКОЙ ГОСПОДИ ИХ ДУШИ и ДАРУЙ ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ !
Настоящих рыцарей , защитников и бессребреников ,коих так мало осталось .

Всех с Днем Независимости !
холява
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Слава Богу,слава Украине!
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:23

  Василь-Рівне написав:Moneta Нагадаємо, напередодні Associated Press з посиланням на американських посадовців також повідомляло, що США готують також і новий пакет військової підтримки Україні на 3 мільярди доларів. Проте ця сума піде на середньострокову та довгострокову допомогу, тому на фронті її відчують не одразу.

Ото плутанина на рівному місці. Хай США один з двох пакетів зроблять на 4 млрд, шоб не плутатися, ящітаю 👻 :)
Вадюшка
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:27

Официальный курс

Всех с праздником, несмотря ни на что!

Т.к. в этом году праздник не прерывает трудовыебудни, в т.ч. и банковские, вспомним о курсах.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............24.08.2022..........25.08.2022
дата розрахунку.............23.08.2022...........24.08.2022
Євро................................36,298..................36,3053...+0.02%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9928 (вчера 0.9926).

Индекс доллара DXY в 15-00 108.87 (вчера 109.03)
Вчера вечером доллар резко, но не очень глубоко провалился, но потом снова начал плавное движение вверх.
Практически неизменный курс евро говорит о том, что падение индекса доллара связано с подорожанием других валют корзины.

  Вадюшка написав:Ото плутанина на рівному місці. Хай США один з двох пакетів зроблять на 4 млрд, шоб не плутатися, ящітаю 👻

Так один и сделали на 2.98 :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:36

  Niro написав:
  prodigy написав:Niro
дуже погано коли людина не має розуму коли і що говорити

один такий бовдур приперся до свого одногрупника по інституту на весілля в село
і почав ображати всіх (як кажуть "незваний гість") -поганий одяг наречених, поганий самогон на столі (це було десь в 80-х, до Горбачева ),

потім він стрімко тікав до автобуса- а 10-12 парубків гнались по селу за ним, і таки наздогнали ...лікувався потім в травматології

намагатися зіпсувати свято- це зневага в першу чергу до форумчан
think about it

Говорити правду = зіпсувати свято. В принципі нічого нового для секти зе.

В 2019 Україну вкрали зебіли. Тож я не святкую.

вот это попал человек в секту.При чём тут Зеленский к отказ праздновать День Независимости.украина на века а президентов уже 6 а будет сотни. Вот за такое промывание мозгов я и не люблю Петруччу барыгу с его ботофермами.Как Белое Братство в 90-х.
Если что я не за того и не за того.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:58

  Мизантрóп написав:Слава Богу,слава Украине!



СЛАВА НАВIКИ !
холява
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 15:08

  konstantin kirovograd написав:вот это попал человек в секту.При чём тут Зеленский к отказ праздновать День Независимости.украина на века а президентов уже 6 а будет сотни. Вот за такое промывание мозгов я и не люблю Петруччу барыгу с его ботофермами.Как Белое Братство в 90-х.
Если что я не за того и не за того.

Скільки святкових днів зебобіки відмінили цього року?
Це вкрадені дні відпочку.
Про закріпачення чоловіків 18..60, прекрасно, дайте ще!
Ще відмінити вихідні суботу і неділю та запровадити 14годинний робочий день, нуа шо, родіна в оспасностє.

  Сибарит написав:трудовыебудни

гарно сказано
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 15:13

  ScaryBee написав:
  Niro написав:Говорити правду = зіпсувати свято. В принципі нічого нового для секти зе.

В 2019 Україну вкрали зебіли. Тож я не святкую.

якби не вкрали, уже був би Мінськ-3 і Стамбул-4

Може і були б інші номери, але вже точно війну б не проспали, як це вдалося нинішнім.
aklex
 
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