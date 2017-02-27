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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9891989298939894>
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:46

Якщо говорити про емісію грошей НБУ, то на цей рік було затверджено 400 млрд грн і ми маємо намір обмежитися цією сумою. Станом на сьогодні ми викупили цінних паперів на 255 млрд грн. Тобто в нас ще лишається невикористана частина у 145 млрд грн. Це адекватний рівень, який не створить значних дисбалансів в економіці, але дасть змогу уряду і далі платити пенсії, соціальні виплати, здійснювати військові видатки тощо.
(с) Рожкова/НБУ
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 20:01

  Ukrainian написав:
  Shaman написав:навпаки, за рахунок чого зменшилась емісія так сильно

https://glavcom.ua/longreads/katerina-r ... 66778.html

і де в інтерв'ю відповідь на моє питання???
краще скажіть - не знаю відповіді.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 20:14

  greenozon написав:Якщо говорити про емісію грошей НБУ, то на цей рік було затверджено 400 млрд грн і ми маємо намір обмежитися цією сумою. Станом на сьогодні ми викупили цінних паперів на 255 млрд грн. Тобто в нас ще лишається невикористана частина у 145 млрд грн. Це адекватний рівень, який не створить значних дисбалансів в економіці, але дасть змогу уряду і далі платити пенсії, соціальні виплати, здійснювати військові видатки тощо.
(с) Рожкова/НБУ

вот я тоже слушал такие новости в апрели и думал правильно ли что я покупаю доллар по 33-34 вдруг я лох и он будет 29 как офкурс тогда.
Теперь сегодня выходя из отделения банка с хрустящими долларами по 41 что мне думать,что.
55 в перспективе как коллега Зебра или 36 как офкурс
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 20:22

konstantin kirovograd При будь-якій кризі державі вигідна повільна девальвація. Тому про 36 можна забути, тільки питання часу коли стане офіційний курс 40-42, а потім і 50... Питання тільки коли. Я очікую 40 на кінець вересня, 50 на кінець року але все може бути як швидше так і повільніше.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 20:33

  konstantin kirovograd написав:
  greenozon написав:Якщо говорити про емісію грошей НБУ, то на цей рік було затверджено 400 млрд грн і ми маємо намір обмежитися цією сумою. Станом на сьогодні ми викупили цінних паперів на 255 млрд грн. Тобто в нас ще лишається невикористана частина у 145 млрд грн. Це адекватний рівень, який не створить значних дисбалансів в економіці, але дасть змогу уряду і далі платити пенсії, соціальні виплати, здійснювати військові видатки тощо.
(с) Рожкова/НБУ
вот я тоже слушал такие новости в апрели и думал правильно ли что я покупаю доллар по 33-34 вдруг я лох и он будет 29 как офкурс тогда.
Теперь сегодня выходя из отделения банка с хрустящими долларами по 41 что мне думать,что.
55 в перспективе как коллега Зебра или 36 как офкурс
Это что значит с хрустящими, что значит по 41...?
Разве не для вас сделали курс 36,94 на три месяца?!
Или вы уже заполнили все шлюзы? :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 21:01

  greenozon написав:Якщо говорити про емісію грошей НБУ, то на цей рік було затверджено 400 млрд грн і ми маємо намір обмежитися цією сумою. Станом на сьогодні ми викупили цінних паперів на 255 млрд грн. Тобто в нас ще лишається невикористана частина у 145 млрд грн. Це адекватний рівень, який не створить значних дисбалансів в економіці, але дасть змогу уряду і далі платити пенсії, соціальні виплати, здійснювати військові видатки тощо.
(с) Рожкова/НБУ

це щось із макроекономіки школи Мілованова?

порахую, якщо при +255 курс з 29 на 41, то при +400 емісії, курс 47
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 21:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:і більшу частину цього мі вже відіграли в падінні курса грн - не помітили?

на мій скромний погляд, ми відіграли тільки світове зростання долара, а війну і емісію - ще ні.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 21:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 22:03

  Zebra написав:В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
Курс доллара на 31.12.22 озвучьте пожалуйста//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 22:35

  asti написав:
  Zebra написав:В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
Курс доллара на 31.12.22 озвучьте пожалуйста//)

50-55
Zebra
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  #<1 ... 9891989298939894>
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