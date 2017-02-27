|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 сер, 2022 18:46
Якщо говорити про емісію грошей НБУ, то на цей рік було затверджено 400 млрд грн і ми маємо намір обмежитися цією сумою. Станом на сьогодні ми викупили цінних паперів на 255 млрд грн. Тобто в нас ще лишається невикористана частина у 145 млрд грн. Це адекватний рівень, який не створить значних дисбалансів в економіці, але дасть змогу уряду і далі платити пенсії, соціальні виплати, здійснювати військові видатки тощо.
(с) Рожкова/НБУ
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14084
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 272 раз.
- Подякували: 1300 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
Додано: Сер 24 сер, 2022 20:01
і де в інтерв'ю відповідь на моє питання???
краще скажіть - не знаю відповіді.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2374
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 724 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 24 сер, 2022 20:14
greenozon написав:
Якщо говорити про емісію грошей НБУ, то на цей рік було затверджено 400 млрд грн і ми маємо намір обмежитися цією сумою. Станом на сьогодні ми викупили цінних паперів на 255 млрд грн. Тобто в нас ще лишається невикористана частина у 145 млрд грн. Це адекватний рівень, який не створить значних дисбалансів в економіці, але дасть змогу уряду і далі платити пенсії, соціальні виплати, здійснювати військові видатки тощо.
(с) Рожкова/НБУ
вот я тоже слушал такие новости в апрели и думал правильно ли что я покупаю доллар по 33-34 вдруг я лох и он будет 29 как офкурс тогда.
Теперь сегодня выходя из отделения банка с хрустящими долларами по 41 что мне думать,что.
55 в перспективе как коллега Зебра или 36 как офкурс
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1150
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 сер, 2022 20:22
konstantin kirovograd При будь-якій кризі державі вигідна повільна девальвація. Тому про 36 можна забути, тільки питання часу коли стане офіційний курс 40-42, а потім і 50... Питання тільки коли. Я очікую 40 на кінець вересня, 50 на кінець року але все може бути як швидше так і повільніше.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 43
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 сер, 2022 20:33
konstantin kirovograd написав: greenozon написав:
Якщо говорити про емісію грошей НБУ, то на цей рік було затверджено 400 млрд грн і ми маємо намір обмежитися цією сумою. Станом на сьогодні ми викупили цінних паперів на 255 млрд грн. Тобто в нас ще лишається невикористана частина у 145 млрд грн. Це адекватний рівень, який не створить значних дисбалансів в економіці, але дасть змогу уряду і далі платити пенсії, соціальні виплати, здійснювати військові видатки тощо.
(с) Рожкова/НБУ
вот я тоже слушал такие новости в апрели и думал правильно ли что я покупаю доллар по 33-34 вдруг я лох и он будет 29 как офкурс тогда.
Теперь сегодня выходя из отделения банка с хрустящими долларами по 41 что мне думать,что.
55 в перспективе как коллега Зебра или 36 как офкурс
Это что значит с хрустящими, что значит по 41...?
Разве не для вас сделали курс 36,94 на три месяца?!
Или вы уже заполнили все шлюзы?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2904
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 561 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 сер, 2022 21:01
greenozon написав:
Якщо говорити про емісію грошей НБУ, то на цей рік було затверджено 400 млрд грн і ми маємо намір обмежитися цією сумою. Станом на сьогодні ми викупили цінних паперів на 255 млрд грн. Тобто в нас ще лишається невикористана частина у 145 млрд грн. Це адекватний рівень, який не створить значних дисбалансів в економіці, але дасть змогу уряду і далі платити пенсії, соціальні виплати, здійснювати військові видатки тощо.
(с) Рожкова/НБУ
це щось із макроекономіки школи Мілованова?
порахую, якщо при +255 курс з 29 на 41, то при +400 емісії, курс 47
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29603
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1424 раз.
- Подякували: 2551 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 24 сер, 2022 21:33
Shaman написав:
і більшу частину цього мі вже відіграли в падінні курса грн - не помітили?
на мій скромний погляд, ми відіграли тільки світове зростання долара, а війну і емісію - ще ні.
-
equinox
-
-
- Повідомлень: 345
- З нами з: 12.12.13
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 сер, 2022 21:40
В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11617
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1726 раз.
- Подякували: 2539 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 24 сер, 2022 22:03
Zebra написав:
В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
Курс доллара на 31.12.22 озвучьте пожалуйста//)
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2904
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 561 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 сер, 2022 22:35
asti написав: Zebra написав:
В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
Курс доллара на 31.12.22 озвучьте пожалуйста//)
50-55
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11617
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1726 раз.
- Подякували: 2539 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31069
|33201909
|
|
|1638
|11420261
|
|
|7972
|22547095
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|