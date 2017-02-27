Zebra написав:asti написав:Курс доллара на 31.12.22 озвучьте пожалуйста//)Zebra написав:В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
50-55
Не хочу вас троллить - но шляпу и соль(или галстук и перец) на всякий случай приготовили?
И сотню за доллар при курсе евро допустим 85центов нам никак не ждать?