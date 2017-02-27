greenozon написав:Якщо говорити про емісію грошей НБУ, то на цей рік було затверджено 400 млрд грн і ми маємо намір обмежитися цією сумою. Станом на сьогодні ми викупили цінних паперів на 255 млрд грн. Тобто в нас ще лишається невикористана частина у 145 млрд грн. Це адекватний рівень, який не створить значних дисбалансів в економіці, але дасть змогу уряду і далі платити пенсії, соціальні виплати, здійснювати військові видатки тощо. (с) Рожкова/НБУ
це щось із макроекономіки школи Мілованова?
порахую, якщо при +255 курс з 29 на 41, то при +400 емісії, курс 47
В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
Zebra написав:В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
Zebra написав:В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
Zebra написав:В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
Курс доллара на 31.12.22 озвучьте пожалуйста//)
50-55
Не хочу вас троллить - но шляпу и соль(или галстук и перец) на всякий случай приготовили? И сотню за доллар при курсе евро допустим 85центов нам никак не ждать?
Не хочу вас троллить - но шляпу и соль(или галстук и перец) на всякий случай приготовили? И сотню за доллар при курсе евро допустим 85центов нам никак не ждать?
перед сотней будет 89,перед ним 62.
23,6 – уровень считается слабым, для работы с ним требуется четкое подтверждение; 38,2 – важное значение, скорее всего цена актива от него срикошетит, для последующей консолидации; 50 – нечто среднее между двумя предыдущими, высока вероятность, что уровень сработает как надо; 61,8 – сильный уровень, такой же, как 38,2; 80,9 – тоже сильный уровень. Если в своей работе по этим уровням опираться на их силу, работать исключительно в направлении тренда, фильтровать ложные сигналы с помощью какого-либо простого дополнительного индикатора и не опускаться на маленькие таймфреймы, то ваша деятельность будет высокоприбыльной, а торговые риски небольшими. А че? - Фибоначо
Zebra написав:В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
Zebra написав:В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
А я то думал, что нужно снижать расходы и увеличивать доходы. А выходит все просто - всего нужно напечатать еще гривен. Сразу вспомнил интервью Марченка (министр економики) Онистрату, на вопрос что знаиженный курс грн душит экспортеров - он ответил, что его и так международные доноры заливают ярдами баксов - зачем ему парится о каких-то экспортерах и ими можно пренебречь.
Zebra написав:В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
А я то думал, что нужно снижать расходы и увеличивать доходы. А выходит все просто - всего нужно напечатать еще гривен. Сразу вспомнил интервью Марченка (министр економики) Онистрату, на вопрос что знаиженный курс грн душит экспортеров - он ответил, что его и так международные доноры заливают ярдами баксов - зачем ему парится о каких-то экспортерах и ими можно пренебречь.
Приведу такую аналогию. Европейцам сейчас, для того, чтобы снизить расходы нужно перестать помогать Украине, чтобы увеличить доходы нужно снять с России санкции, запустить Северный поток-2. Поэтому твой абстрактный совет - "гівна вартий"(С)