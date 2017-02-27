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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9890989198929893>
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 21:01

  greenozon написав:Якщо говорити про емісію грошей НБУ, то на цей рік було затверджено 400 млрд грн і ми маємо намір обмежитися цією сумою. Станом на сьогодні ми викупили цінних паперів на 255 млрд грн. Тобто в нас ще лишається невикористана частина у 145 млрд грн. Це адекватний рівень, який не створить значних дисбалансів в економіці, але дасть змогу уряду і далі платити пенсії, соціальні виплати, здійснювати військові видатки тощо.
(с) Рожкова/НБУ

це щось із макроекономіки школи Мілованова?

порахую, якщо при +255 курс з 29 на 41, то при +400 емісії, курс 47
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 21:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:і більшу частину цього мі вже відіграли в падінні курса грн - не помітили?

на мій скромний погляд, ми відіграли тільки світове зростання долара, а війну і емісію - ще ні.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 21:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 22:03

  Zebra написав:В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
Курс доллара на 31.12.22 озвучьте пожалуйста//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 22:35

  asti написав:
  Zebra написав:В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
Курс доллара на 31.12.22 озвучьте пожалуйста//)

50-55
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 01:16

  Zebra написав:
  asti написав:
  Zebra написав:В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
Курс доллара на 31.12.22 озвучьте пожалуйста//)

50-55

Не хочу вас троллить - но шляпу и соль(или галстук и перец) на всякий случай приготовили?
И сотню за доллар при курсе евро допустим 85центов нам никак не ждать?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 07:03

  барабашов написав:
  Zebra написав:50-55

Не хочу вас троллить - но шляпу и соль(или галстук и перец) на всякий случай приготовили?
И сотню за доллар при курсе евро допустим 85центов нам никак не ждать?

перед сотней будет 89,перед ним 62.

23,6 – уровень считается слабым, для работы с ним требуется четкое подтверждение;
38,2 – важное значение, скорее всего цена актива от него срикошетит, для последующей консолидации;
50 – нечто среднее между двумя предыдущими, высока вероятность, что уровень сработает как надо;
61,8 – сильный уровень, такой же, как 38,2;
80,9 – тоже сильный уровень.
Если в своей работе по этим уровням опираться на их силу, работать исключительно в направлении тренда, фильтровать ложные сигналы с помощью какого-либо простого дополнительного индикатора и не опускаться на маленькие таймфреймы, то ваша деятельность будет высокоприбыльной, а торговые риски небольшими.
А че? - Фибоначо :lol:

Золотое сечение Фибоначчи в природе Зображення
Фибоначо)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 08:06

  Zebra написав:В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"


А еще неплохо запустить ВПК!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 08:15

  Zebra написав:В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"

А я то думал, что нужно снижать расходы и увеличивать доходы. А выходит все просто - всего нужно напечатать еще гривен.
Сразу вспомнил интервью Марченка (министр економики) Онистрату, на вопрос что знаиженный курс грн душит экспортеров - он ответил, что его и так международные доноры заливают ярдами баксов - зачем ему парится о каких-то экспортерах и ими можно пренебречь.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 09:11

  BIGor написав:
  Zebra написав:В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"

А я то думал, что нужно снижать расходы и увеличивать доходы. А выходит все просто - всего нужно напечатать еще гривен.
Сразу вспомнил интервью Марченка (министр економики) Онистрату, на вопрос что знаиженный курс грн душит экспортеров - он ответил, что его и так международные доноры заливают ярдами баксов - зачем ему парится о каких-то экспортерах и ими можно пренебречь.

Приведу такую аналогию. Европейцам сейчас, для того, чтобы снизить расходы нужно перестать помогать Украине, чтобы увеличить доходы нужно снять с России санкции, запустить Северный поток-2.
Поэтому твой абстрактный совет - "гівна вартий"(С)
Вело
 
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