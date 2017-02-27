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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9890989198929893
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 09:32

  Zebra написав:
  asti написав:
  Zebra написав:В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
Курс доллара на 31.12.22 озвучьте пожалуйста//)
50-55
Ну не знаю не знаю...
asti
 
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