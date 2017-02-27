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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 сер, 2022 08:06
Zebra написав:
В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
А еще неплохо запустить ВПК!
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Додано: Чет 25 сер, 2022 08:15
Zebra написав:
В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
А я то думал, что нужно снижать расходы и увеличивать доходы. А выходит все просто - всего нужно напечатать еще гривен.
Сразу вспомнил интервью Марченка (министр економики) Онистрату, на вопрос что знаиженный курс грн душит экспортеров - он ответил, что его и так международные доноры заливают ярдами баксов - зачем ему парится о каких-то экспортерах и ими можно пренебречь.
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Додано: Чет 25 сер, 2022 09:11
BIGor написав: Zebra написав:
В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
А я то думал, что нужно снижать расходы и увеличивать доходы. А выходит все просто - всего нужно напечатать еще гривен.
Сразу вспомнил интервью Марченка (министр економики) Онистрату, на вопрос что знаиженный курс грн душит экспортеров - он ответил, что его и так международные доноры заливают ярдами баксов - зачем ему парится о каких-то экспортерах и ими можно пренебречь.
Приведу такую аналогию. Европейцам сейчас, для того, чтобы снизить расходы нужно перестать помогать Украине, чтобы увеличить доходы нужно снять с России санкции, запустить Северный поток-2.
Поэтому твой абстрактный совет - "гівна вартий"(С)
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Додано: Чет 25 сер, 2022 09:32
Zebra написав: asti написав: Zebra написав:
В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
Курс доллара на 31.12.22 озвучьте пожалуйста//)
50-55
Ну не знаю не знаю...
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asti
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Додано: Чет 25 сер, 2022 10:20
Zebra написав:
В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
Давно не было миллионов на одной бумажке
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