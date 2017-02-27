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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9890989198929893>
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 08:06

  Zebra написав:В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"


А еще неплохо запустить ВПК!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 08:15

  Zebra написав:В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"

А я то думал, что нужно снижать расходы и увеличивать доходы. А выходит все просто - всего нужно напечатать еще гривен.
Сразу вспомнил интервью Марченка (министр економики) Онистрату, на вопрос что знаиженный курс грн душит экспортеров - он ответил, что его и так международные доноры заливают ярдами баксов - зачем ему парится о каких-то экспортерах и ими можно пренебречь.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 09:32

  Zebra написав:
  asti написав:
  Zebra написав:В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"
Курс доллара на 31.12.22 озвучьте пожалуйста//)
50-55
Ну не знаю не знаю...
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 10:20

  Zebra написав:В эмиссии для войны нет ничего плохого. Эмиссия должна быть инструментом войны. Лучше запустить станок на полную и финансировать зарплаты военным, независимо от конечного результата войны, чем не печатать и потом спустя годы, десятилетия, столетия, будет записано "денег не печатали, спасали экономику, а надо было печатать, спасать страну"

Давно не было миллионов на одной бумажке
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 13:33

Продавати доляри, чи не продавати? От у чому питання..

Всіх із Незалежністю! :)

Навіть москвини нас вчора привітали -- бомбанули наш „даун-хаусик” на передовій.
Перша думка була вже звична -- "от свинюки!"
Втім, потім зародились сумніви.
По-перше -- спочатку вибухнуло десь здалеку, і тому всі встигли поховатись по норах.
По-друге -- хоч потім вибухало вже зовсім впритул, але ні тип вибухів (конусом вгору), ні наслідки (постраждали лише деякі припаси й спорядження) не дають підстав 100% вважати, ніби хотіли вбити. Навіть навпаки! От, наприклад, -- вибухами позривало чи порізало верх частини пляшок з водою і консерв. Пляшки в спайках, тому не впали і не розлились повністю. У консерви вибило кришку, трохи, на 1см порвало обідок, розсипало половину гороху на сусідні банки. На вигляд -- мерзенно і зовсім негігієнічно. Але погляньмо хоч на мить з точки зору типового москвинського дикуна, який лише вчора жабам язики крутив на своїх болотах, а нині силкується привітати цивілізованмх людей зі святом. І він старається. Робить що може. Десь почув, мабуть, що треба накрити стіл -- і от почав відривати пляшки, консерви. Як зміг, так і прислужився. А те, що вони убогенькі, й тупенькі, і просто зайвохромосомні(с), а тому й не можуть зробити щось по людськи -- то вже інша, сумна тема... Хоч і дебільчки, але стараються, цього не заперечиш, і тому на міцну клітку "у віддаленому кутку зоопарку" -- заслужили, це вже безсумівно.
От, інкрустували скалочки в жилети поскладувані над бліндажами -- хіба ж це не подарунок? :) І шоколадку в аптечці силкувались розкрити, порізавши по дорозі кілька медпакунків -- це теж привітання. Тупе, безмозке, одним словом -- москвинське -- але ж мабуть таки привітання.


Отже, Незалежність вже маємо.
Лишилося ще питання курсу долярів.
Але, вочевидь, лише нечисленні форекс-брокери та інші гури володіють справді надійним езотеричним знанням у долярових питаннях. То все тому, мабуть, що вони "масони сотого левела..."
Нам, простим людям, треба шукати якісь простіші "знаки з небес".
От у лютому 2018р у мене в ел.таблиці сам стерся рядок з єврами. То я і побіг їх продавати. Курс (~35) цілий день падав як-от мертвонароджені москвинські ракети нині. Досі жаль, що замало продав. Більше такого курсу не було (2022р -- то вже не те).

Нині зі "знаками" все не так явно.
Але теж змушує задуматись:
* Спочатку НБУ наливає безліч соц.валют й змушує диванних людей активно рухатись -- у всеукраїнському забігу на "БанкоМараФон". Навіть як не зароблять, то хоч оздоровляться.
* Тепер бачу на передовій як бджоли і оси, що дивом пережили окупацію, мирно і дружно разом гризуть людиняцьку цукерку. Чудо.
* Вищеописане вітання від москвинів. Сумнівне, але хоч якесь.
* Пізно увечері ще й глянув вгору -- а там справжнісінький, викапаний „молочний шлях”! І йде чітко з півночі на південь. Коли його востаннє бачили? Судячи з книг -- ще у часи чумаків з волами. То давно.
Дуже сильний знак. Древній.

І таке відчуття, що вже скоро-скоро мир настане, москвинів запхнуть у клітку і у якийсь віддалений куточок зоопарку, і затьмарюватиме всеземну радість та щастя -- лише тихесеньке виття "янелохів", що закупились "по 42"... Але то таке. Не тре було метушитись.


А наразі...
Продавати доляри, чи не продавати?
Їсти цукерки, чи не їсти?

Втім, якщо щось -- у всьому будуть крайні саме бджоли і оси. І зірки. Більше їх не хвалитиму. Байдуже скільки рослин запилять і гусениць з’їдять. Невдалі інвестиційні поради не пробачу і не прощу!
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 13:41

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edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 13:45

Писатель.
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 13:48

Як купувати валюту через депозит та чим загрожує Україні втрата валютних резервів? Прогноз курсу
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 14:25

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............25.08.2022..........26.08.2022
дата розрахунку..............24.08.2022...........25.08.2022
Євро.................................36,3053................36,4808...+0.48%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9976 (вчера 0.9928).
Теперь стремимся к паритету с другой стороны :)

Индекс доллара DXY в 15-00 108.39 (вчера 108.87)

  Bobua написав:Їсти цукерки, чи не їсти?

Не объедайте пчел :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 14:42


мне бы как продавать...
когда треба гривня на житьё :lol:
  Вкладчик1234 написав:Давно не было миллионов на одной бумажке
треть столетия,а валюта вечна)
Мизантрóп
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