Додано: Чет 25 сер, 2022 13:33

Всіх із Незалежністю!Навіть москвини нас вчора привітали -- бомбанули наш „даун-хаусик” на передовій.Перша думка була вже звична -- "от свинюки!"Втім, потім зародились сумніви.По-перше -- спочатку вибухнуло десь здалеку, і тому всі встигли поховатись по норах.По-друге -- хоч потім вибухало вже зовсім впритул, але ні тип вибухів (конусом вгору), ні наслідки (постраждали лише деякі припаси й спорядження) не дають підстав 100% вважати, ніби хотіли вбити. Навіть навпаки! От, наприклад, -- вибухами позривало чи порізало верх частини пляшок з водою і консерв. Пляшки в спайках, тому не впали і не розлились повністю. У консерви вибило кришку, трохи, на 1см порвало обідок, розсипало половину гороху на сусідні банки. На вигляд -- мерзенно і зовсім негігієнічно. Але погляньмо хоч на мить з точки зору типового москвинського дикуна, який лише вчора жабам язики крутив на своїх болотах, а нині силкується привітати цивілізованмх людей зі святом. І він старається. Робить що може. Десь почув, мабуть, що треба накрити стіл -- і от почав відривати пляшки, консерви. Як зміг, так і прислужився. А те, що вони убогенькі, й тупенькі, і просто зайвохромосомні(с), а тому й не можуть зробити щось по людськи -- то вже інша, сумна тема... Хоч і дебільчки, але стараються, цього не заперечиш, і тому на міцну клітку "у віддаленому кутку зоопарку" -- заслужили, це вже безсумівно.От, інкрустували скалочки в жилети поскладувані над бліндажами -- хіба ж це не подарунок?І шоколадку в аптечці силкувались розкрити, порізавши по дорозі кілька медпакунків -- це теж привітання. Тупе, безмозке, одним словом -- москвинське -- але ж мабуть таки привітання.Отже, Незалежність вже маємо.Лишилося щеАле, вочевидь, лише нечисленні форекс-брокери та інші гури володіють справді надійним езотеричним знанням у долярових питаннях. То все тому, мабуть, що вони "масони сотого левела..."Нам, простим людям, треба шукати якісь простішіОт у лютому 2018р у мене в ел.таблиці сам стерся рядок з єврами. То я і побіг їх продавати. Курс (~35) цілий день падав як-от мертвонароджені москвинські ракети нині. Досі жаль, що замало продав. Більше такого курсу не було (2022р -- то вже не те).Нині зі "знаками" все не так явно.Але теж змушує задуматись:* Спочатку НБУ наливає безліч соц.валют й змушує диванних людей активно рухатись -- у всеукраїнському забігу на "БанкоМараФон". Навіть як не зароблять, то хоч оздоровляться.* Тепер бачу на передовій як бджоли і оси, що дивом пережили окупацію, мирно і дружно разом гризуть людиняцьку цукерку. Чудо.* Вищеописане вітання від москвинів. Сумнівне, але хоч якесь.* Пізно увечері ще й глянув вгору -- а там справжнісінький, викапаний „молочний шлях”! І йде чітко з півночі на південь. Коли його востаннє бачили? Судячи з книг -- ще у часи чумаків з волами. То давно.Дуже сильний знак. Древній.І таке відчуття, що вже скоро-скоро мир настане, москвинів запхнуть у клітку і у якийсь віддалений куточок зоопарку, і затьмарюватиме всеземну радість та щастя -- лише тихесеньке виття "янелохів", що закупились "по 42"... Але то таке. Не тре було метушитись.А наразі...Продавати доляри, чи не продавати?Їсти цукерки, чи не їсти?Втім, якщо щось -- у всьому будуть крайні саме бджоли і оси. І зірки. Більше їх не хвалитиму. Байдуже скільки рослин запилять і гусениць з’їдять. Невдалі інвестиційні поради не пробачу і не прощу!