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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9890989198929893
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 14:48

  Мизантрóп написав:

мне бы как продавать...
когда треба гривня на житьё :lol:
  Вкладчик1234 написав:Давно не было миллионов на одной бумажке
треть столетия,а валюта вечна)

:)
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 17:47

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 40.80 40.95
🇪🇺EUR 40.70 40.95

🇺🇸USD 40.75 40.85
🇪🇺EUR 40.65 40.85
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 18:57

  BIGor написав:А я то думал, что нужно снижать расходы и увеличивать доходы. А выходит все просто - всего нужно напечатать еще гривен.

Приведите наконец расчет (с цифрами), какие расходы вы хотите сократить? И каким образом увеличить доходы? Может вы начнете 42% налогов платить? А то ноете и ноете как бабки с мин пенсией и радикулитом
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 25 сер, 2022 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 18:59

  Мизантрóп написав:треть столетия,а валюта вечна)

Доллар с 1990 обесценился в 2 раза
Ромасик
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