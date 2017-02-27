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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 сер, 2022 14:48
Мизантрóп написав:
мне бы как продавать...
когда треба гривня на житьё
Вкладчик1234 написав:
Давно не было миллионов на одной бумажке
треть столетия,а валюта вечна)
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Ірина_
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Додано: Чет 25 сер, 2022 17:47
edvardd написав:
Запорожье
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Додано: Чет 25 сер, 2022 18:57
BIGor написав:
А я то думал, что нужно снижать расходы и увеличивать доходы. А выходит все просто - всего нужно напечатать еще гривен.
Приведите наконец расчет (с цифрами), какие расходы вы хотите сократить? И каким образом увеличить доходы? Может вы начнете 42% налогов платить? А то ноете и ноете как бабки с мин пенсией и радикулитом
Востаннє редагувалось Ромасик
в Чет 25 сер, 2022 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 25 сер, 2022 18:59
Мизантрóп написав:
треть столетия,а валюта вечна)
Доллар с 1990 обесценился в 2 раза
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