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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 сер, 2022 17:47
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 40.80 40.95
🇪🇺EUR 40.70 40.95
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🇪🇺EUR 40.65 40.85
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Додано: Чет 25 сер, 2022 18:57
BIGor написав:
А я то думал, что нужно снижать расходы и увеличивать доходы. А выходит все просто - всего нужно напечатать еще гривен.
Приведите наконец расчет (с цифрами), какие расходы вы хотите сократить? И каким образом увеличить доходы? Может вы начнете 42% налогов платить? А то ноете и ноете как бабки с мин пенсией и радикулитом
Востаннє редагувалось Ромасик
в Чет 25 сер, 2022 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 25 сер, 2022 18:59
Мизантрóп написав:
треть столетия,а валюта вечна)
Доллар с 1990 обесценился в 2 раза
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Додано: Чет 25 сер, 2022 20:09
Bobua написав:
* Тепер бачу на передовій як бджоли і оси, що дивом пережили окупацію, мирно і дружно разом гризуть людиняцьку цукерку. Чудо.
Ніякого чуда. В себе на винограднику спостерігав як оси (шкідники з точки зору виноградарів) та ,,корисні,, бджоли разом працювали і знищували ягоди в гронах винограду. Оси надкусюють шкірку,трохи поїдять, а бджоли кількістю беруть і виїдають. Засуха була, мабуть нічого збирать з квіточок. Нічого їм не зробиш як ягода вже поспіває.
В сусіда зато меду більше.
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Додано: Чет 25 сер, 2022 20:25
Ромасик написав: Мизантрóп написав:
треть столетия,а валюта вечна)
Доллар с 1990 обесценился в 2 раза
но не на порядки цифр,на то оно и СКВ
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 01:04
Мизантрóп написав: Ромасик написав: Мизантрóп написав:
треть столетия,а валюта вечна)
Доллар с 1990 обесценился в 2 раза
но не на порядки цифр,на то оно и СКВ
Все в шекель!
Там и играться можно, он часто колеблется в пределах 3-5%, а в среднем давно и упорно растет по отношению к $
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 05:33
Тогда логичнее уж - всем в Израиль
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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