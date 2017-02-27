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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9890989198929893
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 17:47

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 40.80 40.95
🇪🇺EUR 40.70 40.95

🇺🇸USD 40.75 40.85
🇪🇺EUR 40.65 40.85
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 18:57

  BIGor написав:А я то думал, что нужно снижать расходы и увеличивать доходы. А выходит все просто - всего нужно напечатать еще гривен.

Приведите наконец расчет (с цифрами), какие расходы вы хотите сократить? И каким образом увеличить доходы? Может вы начнете 42% налогов платить? А то ноете и ноете как бабки с мин пенсией и радикулитом
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 25 сер, 2022 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 18:59

  Мизантрóп написав:треть столетия,а валюта вечна)

Доллар с 1990 обесценился в 2 раза
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:09

  Bobua написав:* Тепер бачу на передовій як бджоли і оси, що дивом пережили окупацію, мирно і дружно разом гризуть людиняцьку цукерку. Чудо.

Ніякого чуда. В себе на винограднику спостерігав як оси (шкідники з точки зору виноградарів) та ,,корисні,, бджоли разом працювали і знищували ягоди в гронах винограду. Оси надкусюють шкірку,трохи поїдять, а бджоли кількістю беруть і виїдають. Засуха була, мабуть нічого збирать з квіточок. Нічого їм не зробиш як ягода вже поспіває.
В сусіда зато меду більше. :D
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:25

  Ромасик написав:
  Мизантрóп написав:треть столетия,а валюта вечна)

Доллар с 1990 обесценился в 2 раза

но не на порядки цифр,на то оно и СКВ
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 01:04

  Мизантрóп написав:
  Ромасик написав:
  Мизантрóп написав:треть столетия,а валюта вечна)
Доллар с 1990 обесценился в 2 раза
но не на порядки цифр,на то оно и СКВ

Все в шекель!
Там и играться можно, он часто колеблется в пределах 3-5%, а в среднем давно и упорно растет по отношению к $ :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 05:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Тогда логичнее уж - всем в Израиль
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 07:52

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 40.80 40.95
🇪🇺EUR 40.70 40.95

🇺🇸USD 40.75 40.85
🇪🇺EUR 40.65 40.85


🇺🇸USD 40.50 40.80
🇪🇺EUR 40.50 40.95
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 08:24

  Ромасик написав:
  Мизантрóп написав:треть столетия,а валюта вечна)

Доллар с 1990 обесценился в 2 раза

Ну не знаю... В 1995 я на $10 гудів кілька днів.
А сьогодні на 410 гривень хіба що в магазин за хлібом та ковбаскою раз сходити можна. :wink:
Причому я розумію, що ви праві, але на чисто побутовому рівні воно якось дивно сприймається.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 08:59

  p_vovk74 написав:
  Ромасик написав:
  Мизантрóп написав:треть столетия,а валюта вечна)

Доллар с 1990 обесценился в 2 раза

Ну не знаю... В 1995 я на $10 гудів кілька днів.

На 18 гривень кілька днів... чим ви там гуділи?!
asti
 
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