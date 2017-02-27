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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9891989298939894
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:23

  Ромасик написав:
  Мизантрóп написав:треть столетия,а валюта вечна)

Доллар с 1990 обесценился в 2 раза


а гривна с 1996 - в 23 раза :mrgreen:
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:28

На 18 гривень кілька днів... чим ви там гуділи?![/quote]
------------
в 1995 не было гривны!!! были купонокарбованцы.
И это чистая правда что на 10 долларов можно было гудеть так как зарплаты были по 5-10 долларов в месяц и стипендии по 1 доллару.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ну и на чем мы сейчас планируем вниз? Пятница, выплаты ЗСУ, xyйло не напал, 3 ярда от Америки или заявление прости Господи "министра экономики" про рост экономики уже наступного року?

Такое сильное ощущение искусственности движений последнее время, что появилась мысль, что текущий загон обменок в стойло экспирирован толстыми дядями близкими к НБУ/ОП чтобы не мешались под ногами и не мешали стричь пересичных и на загонах вверх и на походах в долины.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:37

  konstantin kirovograd написав:На 18 гривень кілька днів... чим ви там гуділи?!

------------
в 1995 не было гривны!!! были купонокарбованцы.
И это чистая правда что на 10 долларов можно было гудеть так как зарплаты были по 5-10 долларов в месяц и стипендии по 1 доллару.[/quote]

Я в 1993-му восени на 10 дол./місяць від батьків у Києві нормально жив, за стипендію вже не згадаю скільки вона додавала.
Курс з 6,000 в серпні виріс до 12-14,000 в грудні, а ціни так не встигали. Тому 10 дол. в грудні було 140 тисяч купонів чи більше
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:06

  Moneta написав:
  Ромасик написав:
  Мизантрóп написав:треть столетия,а валюта вечна)

Доллар с 1990 обесценился в 2 раза


а гривна с 1996 - в 23 раза :mrgreen:


Тогда уже в 40.
Вело
 
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