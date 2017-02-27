а гривна с 1996 - в 23 раза
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:23
Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:28
На 18 гривень кілька днів... чим ви там гуділи?![/quote]
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в 1995 не было гривны!!! были купонокарбованцы.
И это чистая правда что на 10 долларов можно было гудеть так как зарплаты были по 5-10 долларов в месяц и стипендии по 1 доллару.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:36
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ну и на чем мы сейчас планируем вниз? Пятница, выплаты ЗСУ, xyйло не напал, 3 ярда от Америки или заявление прости Господи "министра экономики" про рост экономики уже наступного року?
Такое сильное ощущение искусственности движений последнее время, что появилась мысль, что текущий загон обменок в стойло экспирирован толстыми дядями близкими к НБУ/ОП чтобы не мешались под ногами и не мешали стричь пересичных и на загонах вверх и на походах в долины.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:37
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в 1995 не было гривны!!! были купонокарбованцы.
И это чистая правда что на 10 долларов можно было гудеть так как зарплаты были по 5-10 долларов в месяц и стипендии по 1 доллару.[/quote]
Я в 1993-му восени на 10 дол./місяць від батьків у Києві нормально жив, за стипендію вже не згадаю скільки вона додавала.
Курс з 6,000 в серпні виріс до 12-14,000 в грудні, а ціни так не встигали. Тому 10 дол. в грудні було 140 тисяч купонів чи більше
Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:06
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