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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9892989398949895>
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:28

На 18 гривень кілька днів... чим ви там гуділи?![/quote]
------------
в 1995 не было гривны!!! были купонокарбованцы.
И это чистая правда что на 10 долларов можно было гудеть так как зарплаты были по 5-10 долларов в месяц и стипендии по 1 доллару.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ну и на чем мы сейчас планируем вниз? Пятница, выплаты ЗСУ, xyйло не напал, 3 ярда от Америки или заявление прости Господи "министра экономики" про рост экономики уже наступного року?

Такое сильное ощущение искусственности движений последнее время, что появилась мысль, что текущий загон обменок в стойло экспирирован толстыми дядями близкими к НБУ/ОП чтобы не мешались под ногами и не мешали стричь пересичных и на загонах вверх и на походах в долины.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:37

  konstantin kirovograd написав:На 18 гривень кілька днів... чим ви там гуділи?!

------------
в 1995 не было гривны!!! были купонокарбованцы.
И это чистая правда что на 10 долларов можно было гудеть так как зарплаты были по 5-10 долларов в месяц и стипендии по 1 доллару.[/quote]

Я в 1993-му восени на 10 дол./місяць від батьків у Києві нормально жив, за стипендію вже не згадаю скільки вона додавала.
Курс з 6,000 в серпні виріс до 12-14,000 в грудні, а ціни так не встигали. Тому 10 дол. в грудні було 140 тисяч купонів чи більше
Vitalych-new
 
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2
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:06

  Moneta написав:
  Ромасик написав:
  Мизантрóп написав:треть столетия,а валюта вечна)

Доллар с 1990 обесценился в 2 раза


а гривна с 1996 - в 23 раза :mrgreen:


Тогда уже в 40.
Вело
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:47

  Moneta написав:
  Ромасик написав:
  Мизантрóп написав:треть столетия,а валюта вечна)

Доллар с 1990 обесценился в 2 раза


а гривна с 1996 - в 23 раза :mrgreen:


23 - по отношению к долаару
а вообще в 46 раз
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:48

  Vitalych-new написав:
  konstantin kirovograd написав:На 18 гривень кілька днів... чим ви там гуділи?!

------------
в 1995 не было гривны!!! были купонокарбованцы.
И это чистая правда что на 10 долларов можно было гудеть так как зарплаты были по 5-10 долларов в месяц и стипендии по 1 доллару.


Я в 1993-му восени на 10 дол./місяць від батьків у Києві нормально жив, за стипендію вже не згадаю скільки вона додавала.
Курс з 6,000 в серпні виріс до 12-14,000 в грудні, а ціни так не встигали. Тому 10 дол. в грудні було 140 тисяч купонів чи більше[/quote]
Путаетесь вы
На червонец(2х5уе с каждого) мы с моим одногруппником гудели в пятницу вечером в кабаке в октябре/ноябре, в декабре мамы взялись за алкашей и перестали давать денежку на погулять
А курс в середине декабря перевалил за 30000крб/уе и по моему даже дошел к 1.01.94 к 35тыс
Стипендия была чуть больше 1,5 доллара и её хватало в день получения пойти в Орбиту(кафе напротив нашего "металла" на Гагарина) с девками, взять им шампанское с мороженым, себе по два горячих бутера с 50 коньяка к каждому и потом после распития на троллейбусе а не на такси сопроводить их к кому то домой и заняться решением демографического спада :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А чому ніхто не помітив, що курс на чорному ринку почав сповзати?
Фактично столиця працювала тиждень тому 41 на 41.20.
Зараз прийом не вище 40.55, а продаж максимум 40.70.
Отака х**** малята, ревальвація набирає обертів.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

сейчас на 10 баксов можно разве что "погудеть" в дудку. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:35

  somilitark написав:А чому ніхто не помітив, що курс на чорному ринку почав сповзати?
Фактично столиця працювала тиждень тому 41 на 41.20.
Зараз прийом не вище 40.55, а продаж максимум 40.70.
Отака х**** малята, ревальвація набирає обертів.


як не помітили, курс з ранку я опублікував, на момент
ще трохи присів

40,30-40,065

ці рухи курси були прогнозовані,
доречи, коливання +/-1грн будуть надалі
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:49

Ромасик

Т.е. во всех просчетах минфина и НБУ (где работают тысячи людей) - виноват я?
Скращать расходы можно сразу начиная с ОП, КМУ, ЦВК, ФДМУ, АМКУ, статистики, налоговой, таможни, судейского аппарата, всяких офисов генпрокурора итд. Для начала нужно просто ограничить их месячные доходы не выше 1000 долл. по курсу НБУ.
С доходами сложнее - тут нужно думать не на неделю вперед, а на десятилетия.
Мои ресурсы в этом очень ограниченны - 10 минутами для написания этого поста, хотя в НБУ и минфине работают 2000 человек на полную ставку полный рабочий месяц - ресурсов там очень много.
BIGor
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