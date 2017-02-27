Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:48

Vitalych-new написав: konstantin kirovograd написав: На 18 гривень кілька днів... чим ви там гуділи?! На 18 гривень кілька днів... чим ви там гуділи?!

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в 1995 не было гривны!!! были купонокарбованцы.

И это чистая правда что на 10 долларов можно было гудеть так как зарплаты были по 5-10 долларов в месяц и стипендии по 1 доллару. ------------в 1995 не было гривны!!! были купонокарбованцы.И это чистая правда что на 10 долларов можно было гудеть так как зарплаты были по 5-10 долларов в месяц и стипендии по 1 доллару.

Я в 1993-му восени на 10 дол./місяць від батьків у Києві нормально жив, за стипендію вже не згадаю скільки вона додавала.Курс з 6,000 в серпні виріс до 12-14,000 в грудні, а ціни так не встигали. Тому 10 дол. в грудні було 140 тисяч купонів чи більше[/quote]Путаетесь выНа червонец(2х5уе с каждого) мы с моим одногруппником гудели в пятницу вечером в кабаке в октябре/ноябре, в декабре мамы взялись за алкашей и перестали давать денежку на погулятьА курс в середине декабря перевалил за 30000крб/уе и по моему даже дошел к 1.01.94 к 35тысСтипендия была чуть больше 1,5 доллара и её хватало в день получения пойти в Орбиту(кафе напротив нашего "металла" на Гагарина) с девками, взять им шампанское с мороженым, себе по два горячих бутера с 50 коньяка к каждому и потом после распития на троллейбусе а не на такси сопроводить их к кому то домой и заняться решением демографического спада