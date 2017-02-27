На 18 гривень кілька днів... чим ви там гуділи?![/quote]
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в 1995 не было гривны!!! были купонокарбованцы.
И это чистая правда что на 10 долларов можно было гудеть так как зарплаты были по 5-10 долларов в месяц и стипендии по 1 доллару.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:28
На 18 гривень кілька днів... чим ви там гуділи?![/quote]
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в 1995 не было гривны!!! были купонокарбованцы.
И это чистая правда что на 10 долларов можно было гудеть так как зарплаты были по 5-10 долларов в месяц и стипендии по 1 доллару.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:36
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ну и на чем мы сейчас планируем вниз? Пятница, выплаты ЗСУ, xyйло не напал, 3 ярда от Америки или заявление прости Господи "министра экономики" про рост экономики уже наступного року?
Такое сильное ощущение искусственности движений последнее время, что появилась мысль, что текущий загон обменок в стойло экспирирован толстыми дядями близкими к НБУ/ОП чтобы не мешались под ногами и не мешали стричь пересичных и на загонах вверх и на походах в долины.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:37
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в 1995 не было гривны!!! были купонокарбованцы.
И это чистая правда что на 10 долларов можно было гудеть так как зарплаты были по 5-10 долларов в месяц и стипендии по 1 доллару.[/quote]
Я в 1993-му восени на 10 дол./місяць від батьків у Києві нормально жив, за стипендію вже не згадаю скільки вона додавала.
Курс з 6,000 в серпні виріс до 12-14,000 в грудні, а ціни так не встигали. Тому 10 дол. в грудні було 140 тисяч купонів чи більше
Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:06
Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:47
Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:48
Я в 1993-му восени на 10 дол./місяць від батьків у Києві нормально жив, за стипендію вже не згадаю скільки вона додавала.
Курс з 6,000 в серпні виріс до 12-14,000 в грудні, а ціни так не встигали. Тому 10 дол. в грудні було 140 тисяч купонів чи більше[/quote]
Путаетесь вы
На червонец(2х5уе с каждого) мы с моим одногруппником гудели в пятницу вечером в кабаке в октябре/ноябре, в декабре мамы взялись за алкашей и перестали давать денежку на погулять
А курс в середине декабря перевалил за 30000крб/уе и по моему даже дошел к 1.01.94 к 35тыс
Стипендия была чуть больше 1,5 доллара и её хватало в день получения пойти в Орбиту(кафе напротив нашего "металла" на Гагарина) с девками, взять им шампанское с мороженым, себе по два горячих бутера с 50 коньяка к каждому и потом после распития на троллейбусе а не на такси сопроводить их к кому то домой и заняться решением демографического спада
Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:04
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А чому ніхто не помітив, що курс на чорному ринку почав сповзати?
Фактично столиця працювала тиждень тому 41 на 41.20.
Зараз прийом не вище 40.55, а продаж максимум 40.70.
Отака х**** малята, ревальвація набирає обертів.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:15
Re: Валютний ринок в контексті ДС
сейчас на 10 баксов можно разве что "погудеть" в дудку.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:35
як не помітили, курс з ранку я опублікував, на момент
ще трохи присів
40,30-40,065
ці рухи курси були прогнозовані,
доречи, коливання +/-1грн будуть надалі
Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:49
Ромасик
Т.е. во всех просчетах минфина и НБУ (где работают тысячи людей) - виноват я?
Скращать расходы можно сразу начиная с ОП, КМУ, ЦВК, ФДМУ, АМКУ, статистики, налоговой, таможни, судейского аппарата, всяких офисов генпрокурора итд. Для начала нужно просто ограничить их месячные доходы не выше 1000 долл. по курсу НБУ.
С доходами сложнее - тут нужно думать не на неделю вперед, а на десятилетия.
Мои ресурсы в этом очень ограниченны - 10 минутами для написания этого поста, хотя в НБУ и минфине работают 2000 человек на полную ставку полный рабочий месяц - ресурсов там очень много.
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