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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9892989398949895
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:16

ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:19

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