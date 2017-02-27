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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:16
ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грнОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:19
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ