Т.е. во всех просчетах минфина и НБУ (где работают тысячи людей) - виноват я? Скращать расходы можно сразу начиная с ОП, КМУ, ЦВК, ФДМУ, АМКУ, статистики, налоговой, таможни, судейского аппарата, всяких офисов генпрокурора итд. Для начала нужно просто ограничить их месячные доходы не выше 1000 долл. по курсу НБУ. С доходами сложнее - тут нужно думать не на неделю вперед, а на десятилетия. Мои ресурсы в этом очень ограниченны - 10 минутами для написания этого поста, хотя в НБУ и минфине работают 2000 человек на полную ставку полный рабочий месяц - ресурсов там очень много.
сократить 50% чиновников, на эти деньги профинансировать группировку в 300к зарплат у них мешьше чем 50к нет