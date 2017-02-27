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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9892989398949895
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:16

ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:19

Запорожье
🇺🇸USD 40.75 40.90
🇪🇺EUR 40.60 40.85
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:32

  BIGor написав:Ромасик

Т.е. во всех просчетах минфина и НБУ (где работают тысячи людей) - виноват я?
Скращать расходы можно сразу начиная с ОП, КМУ, ЦВК, ФДМУ, АМКУ, статистики, налоговой, таможни, судейского аппарата, всяких офисов генпрокурора итд. Для начала нужно просто ограничить их месячные доходы не выше 1000 долл. по курсу НБУ.
С доходами сложнее - тут нужно думать не на неделю вперед, а на десятилетия.
Мои ресурсы в этом очень ограниченны - 10 минутами для написания этого поста, хотя в НБУ и минфине работают 2000 человек на полную ставку полный рабочий месяц - ресурсов там очень много.


сократить 50% чиновников,
на эти деньги профинансировать группировку в 300к
зарплат у них мешьше чем 50к нет
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:33

По ОВДП в валюті за останній місяць - майже без змін.

ОВДП, які знаходяться в обігу, в ін. валюті, в перерахунку по номіналу
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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  #<1 ... 9892989398949895
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