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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9892989398949895
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:19

Запорожье
🇺🇸USD 40.75 40.90
🇪🇺EUR 40.60 40.85
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:32

  BIGor написав:Ромасик

Т.е. во всех просчетах минфина и НБУ (где работают тысячи людей) - виноват я?
Скращать расходы можно сразу начиная с ОП, КМУ, ЦВК, ФДМУ, АМКУ, статистики, налоговой, таможни, судейского аппарата, всяких офисов генпрокурора итд. Для начала нужно просто ограничить их месячные доходы не выше 1000 долл. по курсу НБУ.
С доходами сложнее - тут нужно думать не на неделю вперед, а на десятилетия.
Мои ресурсы в этом очень ограниченны - 10 минутами для написания этого поста, хотя в НБУ и минфине работают 2000 человек на полную ставку полный рабочий месяц - ресурсов там очень много.


сократить 50% чиновников,
на эти деньги профинансировать группировку в 300к
зарплат у них мешьше чем 50к нет
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:33

По ОВДП в валюті за останній місяць - майже без змін.

ОВДП, які знаходяться в обігу, в ін. валюті, в перерахунку по номіналу
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:25

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............26.08.2022..........29.08.2022
дата розрахунку.............25.08.2022...........26.08.2022
Євро................................36,4808................36,5467...+0.18%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9994 (вчера 0.9976).

Индекс доллара DXY в 15-00 108.32 (вчера 108.39)

НБУ проявил снисходительность и не стал добивать обменки. Им задним числом продлен срок ввода в действие обязательного видеонаблюдения.
Слухи о зверствах НБУ в попытке уничтожить валютообмен оказались несколько преувеличенными.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:10

  prodigy написав:
  BIGor написав:Ромасик

Т.е. во всех просчетах минфина и НБУ (где работают тысячи людей) - виноват я?
Скращать расходы можно сразу начиная с ОП, КМУ, ЦВК, ФДМУ, АМКУ, статистики, налоговой, таможни, судейского аппарата, всяких офисов генпрокурора итд. Для начала нужно просто ограничить их месячные доходы не выше 1000 долл. по курсу НБУ.

сократить 50% чиновников,
на эти деньги профинансировать группировку в 300к
зарплат у них мешьше чем 50к нет

Я же просил цифры, а не ваши влажные фантазии
  BIGor написав:С доходами сложнее - тут нужно думать
пока вы думаете, я вам подскажу: рро, ликвидация упрощенцев, и если вам все равно будет мало - понемногу повышать налоги
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:16

  Мизантрóп написав:
  Ромасик написав:
  Мизантрóп написав:треть столетия,а валюта вечна)

Доллар с 1990 обесценился в 2 раза

но не на порядки цифр,на то оно и СКВ

А с 1945 на 1363%
Ромасик
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