Т.е. во всех просчетах минфина и НБУ (где работают тысячи людей) - виноват я? Скращать расходы можно сразу начиная с ОП, КМУ, ЦВК, ФДМУ, АМКУ, статистики, налоговой, таможни, судейского аппарата, всяких офисов генпрокурора итд. Для начала нужно просто ограничить их месячные доходы не выше 1000 долл. по курсу НБУ. С доходами сложнее - тут нужно думать не на неделю вперед, а на десятилетия. Мои ресурсы в этом очень ограниченны - 10 минутами для написания этого поста, хотя в НБУ и минфине работают 2000 человек на полную ставку полный рабочий месяц - ресурсов там очень много.
сократить 50% чиновников, на эти деньги профинансировать группировку в 300к зарплат у них мешьше чем 50к нет
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............26.08.2022..........29.08.2022 дата розрахунку.............25.08.2022...........26.08.2022 Євро................................36,4808................36,5467...+0.18% Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9994 (вчера 0.9976).
Индекс доллара DXY в 15-00 108.32 (вчера 108.39)
НБУ проявил снисходительность и не стал добивать обменки. Им задним числом продлен срок ввода в действие обязательного видеонаблюдения. Слухи о зверствах НБУ в попытке уничтожить валютообмен оказались несколько преувеличенными.
Т.е. во всех просчетах минфина и НБУ (где работают тысячи людей) - виноват я? Скращать расходы можно сразу начиная с ОП, КМУ, ЦВК, ФДМУ, АМКУ, статистики, налоговой, таможни, судейского аппарата, всяких офисов генпрокурора итд. Для начала нужно просто ограничить их месячные доходы не выше 1000 долл. по курсу НБУ.
сократить 50% чиновников, на эти деньги профинансировать группировку в 300к зарплат у них мешьше чем 50к нет
Я же просил цифры, а не ваши влажные фантазии
BIGor написав:С доходами сложнее - тут нужно думать
пока вы думаете, я вам подскажу: рро, ликвидация упрощенцев, и если вам все равно будет мало - понемногу повышать налоги