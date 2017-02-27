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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:14
те же шаурмишники.
я смотрю, вроде самая обычная будка, но там не успевают в некоторых крутить ту шаверму.
и налоги все уплачены - доооо
особенно те, кто годами принципиально терминал для карт не ставят.
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Alex2007
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:23
Alex2007 написав:те же шаурмишники.
я смотрю, вроде самая обычная будка, но там не успевают в некоторых крутить ту шаверму.
и налоги все уплачены - доооо
особенно те, кто годами принципиально терминал для карт не ставят.
Shaman написав:
а сколько бизнеса с млрд оборотами под ФОП маскируется?
Ну если шаурмишники - это бизнес с млрд оборотами - то я тут уже ничего не поделаю
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BIGor
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:36
Alex2007 написав:
те же шаурмишники.
я смотрю, вроде самая обычная будка, но там не успевают в некоторых крутить ту шаверму.
и налоги все уплачены - доооо
особенно те, кто годами принципиально терминал для карт не ставят.
Ооооо, у нас новий ворог держави-торговці шаурмою! Від них виявляються усі наші біди.
А шановним експердам не приходить до голови думка, що коли ліквідувати спрощенку, більшість ФОПів просто закриється і податкові надходження від них дорівнюватимуть нулю!
Куди не подивись-скрізь повно Шарікових: думають не про те, як виробляти та примножувати (це ж капець як важко
), а тільки забрати та поділити. Сумно плять.
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drevlyanin
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:44
Цікаво, якби з 2019 по 2022 рр. не списували борги Коломойському та не дарували йому через судові рішення державні кошти - яким би зараз був курс валюти.
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farm
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:47
farm написав:
Цікаво, якби з 2019 по 2022 рр. не списували борги Коломойському та не дарували йому через судові рішення державні кошти - яким би зараз був курс валюти.
на 2 копійки нижчий
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:01
Alex2007 написав:
те же шаурмишники.
я смотрю, вроде самая обычная будка, но там не успевают в некоторых крутить ту шаверму.
и налоги все уплачены - доооо
особенно те, кто годами принципиально терминал для карт не ставят.
А что в столице этот "деликатес" все повально жрутЪ?
Иначе откуда там очереди и "неуспевают крутить"
И кстати, я немного в теме - тот молодой человек, как правило айзер без нашего гражданства, что умеет хорошо её крутить и делает её вкусной, ну чтоб очередь хоть когда то стояла, меньше чем за 1кгрн в день у нас в городе работать не будет, и это лет 5 назад такое было, а ещё на точку помощники нужны, плюс по любому списывание продуктов хотя бы в тёплое время года - и уже кисельные берега оказываются в другое сфере бизнеса, хотя бы там, где чашка эспрессо стоит как эта шаурма, а пироженка к нему - ещё вдвое.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:07
BIGor написав: Ромасик написав:
пока вы думаете, я вам подскажу: рро, ликвидация упрощенцев, и если вам все равно будет мало - понемногу повышать налоги
Ну ликвидируете вы вместе с Гетьманцевым фопы - фопы ответят налоговым резидентством Польши. Что дальше? Самая главная проблема этой страны - торговцы арбузами на базаре и ИТ-шники? Просто смешно.
Вы еще не там?
Флаг в руки и два барабана на шею. Одного мало.
Расскажете, как арбузами торговали без рро
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:09
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:
Ну ликвидируете вы вместе с Гетьманцевым фопы - фопы ответят налоговым резидентством Польши. Что дальше? Самая главная проблема этой страны - торговцы арбузами на базаре и ИТ-шники? Просто смешно.
опять двадцать пять. в плане, что только одну сторону смотрите.а сколько бизнеса с млрд оборотами под ФОП маскируется?
тут вопрос, как отделить зерна от плевел. а так претензии к псевдоФОПам реальны.
И сколько бизнеса с млрд оборотами под ФОП маскируется? Есть такие данные или это просто домыслы?
зайдите в ветку пумба посчитайте
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