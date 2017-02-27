Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:01

Alex2007 написав: те же шаурмишники.

я смотрю, вроде самая обычная будка, но там не успевают в некоторых крутить ту шаверму.

и налоги все уплачены - доооо

особенно те, кто годами принципиально терминал для карт не ставят. те же шаурмишники.я смотрю, вроде самая обычная будка, но там не успевают в некоторых крутить ту шаверму.и налоги все уплачены - дооооособенно те, кто годами принципиально терминал для карт не ставят.

А что в столице этот "деликатес" все повально жрутЪ?Иначе откуда там очереди и "неуспевают крутить"И кстати, я немного в теме - тот молодой человек, как правило айзер без нашего гражданства, что умеет хорошо её крутить и делает её вкусной, ну чтоб очередь хоть когда то стояла, меньше чем за 1кгрн в день у нас в городе работать не будет, и это лет 5 назад такое было, а ещё на точку помощники нужны, плюс по любому списывание продуктов хотя бы в тёплое время года - и уже кисельные берега оказываются в другое сфере бизнеса, хотя бы там, где чашка эспрессо стоит как эта шаурма, а пироженка к нему - ещё вдвое.