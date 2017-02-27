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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9894989598969897>
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

те же шаурмишники.
я смотрю, вроде самая обычная будка, но там не успевают в некоторых крутить ту шаверму. :D
и налоги все уплачены - доооо :lol:
особенно те, кто годами принципиально терминал для карт не ставят.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:23

  Alex2007 написав:те же шаурмишники.
я смотрю, вроде самая обычная будка, но там не успевают в некоторых крутить ту шаверму. :D
и налоги все уплачены - доооо :lol:
особенно те, кто годами принципиально терминал для карт не ставят.


  Shaman написав:а сколько бизнеса с млрд оборотами под ФОП маскируется?

Ну если шаурмишники - это бизнес с млрд оборотами - то я тут уже ничего не поделаю :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:36

  Alex2007 написав:те же шаурмишники.
я смотрю, вроде самая обычная будка, но там не успевают в некоторых крутить ту шаверму. :D
и налоги все уплачены - доооо :lol:
особенно те, кто годами принципиально терминал для карт не ставят.


Ооооо, у нас новий ворог держави-торговці шаурмою! Від них виявляються усі наші біди.
А шановним експердам не приходить до голови думка, що коли ліквідувати спрощенку, більшість ФОПів просто закриється і податкові надходження від них дорівнюватимуть нулю!
Куди не подивись-скрізь повно Шарікових: думають не про те, як виробляти та примножувати (це ж капець як важко :lol: ), а тільки забрати та поділити. Сумно плять.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:44

Цікаво, якби з 2019 по 2022 рр. не списували борги Коломойському та не дарували йому через судові рішення державні кошти - яким би зараз був курс валюти.
farm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:47

  farm написав:Цікаво, якби з 2019 по 2022 рр. не списували борги Коломойському та не дарували йому через судові рішення державні кошти - яким би зараз був курс валюти.

на 2 копійки нижчий
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:01

  Alex2007 написав:те же шаурмишники.
я смотрю, вроде самая обычная будка, но там не успевают в некоторых крутить ту шаверму. :D
и налоги все уплачены - доооо :lol:
особенно те, кто годами принципиально терминал для карт не ставят.

А что в столице этот "деликатес" все повально жрутЪ?
Иначе откуда там очереди и "неуспевают крутить"
И кстати, я немного в теме - тот молодой человек, как правило айзер без нашего гражданства, что умеет хорошо её крутить и делает её вкусной, ну чтоб очередь хоть когда то стояла, меньше чем за 1кгрн в день у нас в городе работать не будет, и это лет 5 назад такое было, а ещё на точку помощники нужны, плюс по любому списывание продуктов хотя бы в тёплое время года - и уже кисельные берега оказываются в другое сфере бизнеса, хотя бы там, где чашка эспрессо стоит как эта шаурма, а пироженка к нему - ещё вдвое.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:07

  BIGor написав:
  Ромасик написав:пока вы думаете, я вам подскажу: рро, ликвидация упрощенцев, и если вам все равно будет мало - понемногу повышать налоги

Ну ликвидируете вы вместе с Гетьманцевым фопы - фопы ответят налоговым резидентством Польши. Что дальше? Самая главная проблема этой страны - торговцы арбузами на базаре и ИТ-шники? Просто смешно.

Вы еще не там?

Флаг в руки и два барабана на шею. Одного мало.

Расскажете, как арбузами торговали без рро
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:09

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Ну ликвидируете вы вместе с Гетьманцевым фопы - фопы ответят налоговым резидентством Польши. Что дальше? Самая главная проблема этой страны - торговцы арбузами на базаре и ИТ-шники? Просто смешно.

опять двадцать пять. в плане, что только одну сторону смотрите.

а сколько бизнеса с млрд оборотами под ФОП маскируется?

тут вопрос, как отделить зерна от плевел. а так претензии к псевдоФОПам реальны.

И сколько бизнеса с млрд оборотами под ФОП маскируется? Есть такие данные или это просто домыслы?
зайдите в ветку пумба посчитайте
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:19

  BIGor написав:Ну если шаурмишники - это бизнес с млрд оборотами - то я тут уже ничего не поделаю :mrgreen:

Аренда точки под шаурму возле метро была больше 30к грн до войны
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:20

  Ромасик написав:
  BIGor написав:Ну если шаурмишники - это бизнес с млрд оборотами - то я тут уже ничего не поделаю :mrgreen:

Аренда точки под шаурму возле метро была больше 30к грн до войны

Не в каждом городе есть метро, Киев - это не вся страна.
Хотя апологеты КШЕ никогда не выезжают из Киева, и думают что за окружной все так же...
Недавно то ли НБУ то ли Гетьманцев хотели на обменники наложить фиксированный налог - а у нас в районе последняя обменка закрылась с началом войны - нет оборотов, и уже походу больше не откроется. Вот так эти тысячи чинуш и думают - если в Киеве у метро шаурмечная подымает 50 кусков грн, то и в Жашкове тоже подымает :mrgreen:
BIGor
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