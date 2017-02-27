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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9894989598969897
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  BIGor написав:хотели на обменники наложить фиксированный налог - а у нас в районе последняя обменка закрылась с началом войны - нет оборотов, и уже походу больше не откроется

Я понимаю твое желание зарабатывать в Украине и не платить налоги, но с этих обменок пользы для государства около 0. И закрылась она на твоем районе не из-за возможного введения Гетьманцевым налога, а оттого, что ее хозяин думал ничего не делая, просто перепечатывая курсы конкурентов, иметь 3-5т валюты чистыми в месяц. Не всегда проходит, как показывает практика, ничего, на другом районе есть другие такие же :)
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:45

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 40.75 40.90
🇪🇺EUR 40.60 40.85

🇺🇸USD 40.85 41.00
🇪🇺EUR 40.75 41.05
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:59

  SILVER_UA написав:
  BIGor написав:хотели на обменники наложить фиксированный налог - а у нас в районе последняя обменка закрылась с началом войны - нет оборотов, и уже походу больше не откроется

Я понимаю твое желание зарабатывать в Украине и не платить налоги, но с этих обменок пользы для государства около 0. И закрылась она на твоем районе не из-за возможного введения Гетьманцевым налога, а оттого, что ее хозяин думал ничего не делая, просто перепечатывая курсы конкурентов, иметь 3-5т валюты чистыми в месяц. Не всегда проходит, как показывает практика, ничего, на другом районе есть другие такие же :)

Можно хоть какой-то пруф на выделенное?

  SILVER_UA написав:с этих обменок пользы для государства около 0

Польза в плане поиметь денег? То и с больниц, школ, библиотек - польза для государства 0.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вот дерьма начитался . Ну это просто издевательство .
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