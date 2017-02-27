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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:53
BIGor написав:
Недавно то ли НБУ то ли Гетьманцев хотели на обменники наложить фиксированный налог - а у нас в районе последняя обменка закрылась
с началом войны - нет оборотов, и уже походу больше не откроется.
Слава Гетьманцеву или кому. Узнаете кому, піду свічечку поставлю
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Ромасик
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:58
BIGor написав: SILVER_UA написав:
Я понимаю твое желание зарабатывать в Украине и не платить налоги
Можно хоть какой-то пруф на выделенное?
SILVER_UA написав:
с этих обменок пользы для государства около 0
Польза в плане поиметь денег? То и с больниц, школ, библиотек - польза для государства 0.
1) пруфы страницей ранее, где ты блеял о резиденстве Польши, и в ветке фоп.
2) больницы повышают работоспособность налогоплательщиков. Школы их интеллектуальный уровень. А обменки закрыть, никто кроме контрабандистов не пострадает.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:33
Мужики,кто ближайшее время обналичивал с гривневых карт за кордоном??Какой в среднем курс выходит,кто подскажет? 36.93 + 1-2% в зависимости от банка?? Чи не.Спасибо.
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osafly
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:36
osafly написав:
Мужики,кто ближайшее время обналичивал с гривневых карт за кордоном??Какой в среднем курс выходит,кто подскажет? 36.93 + 1-2% в зависимости от банка?? Чи не.Спасибо.
Карточный курс нужно смотреть. Райффайзен дает снимать по нему без доп. комиссий.
19 августа был 38.21 - курс евро разумеется.
Доллар 37.52, но в ЕС его не снимешь в банкомате.
Востаннє редагувалось alfredhaos
в П'ят 26 сер, 2022 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:38
BIGor написав: Alex2007 написав:те же шаурмишники.
я смотрю, вроде самая обычная будка, но там не успевают в некоторых крутить ту шаверму.
и налоги все уплачены - доооо
особенно те, кто годами принципиально терминал для карт не ставят.
Shaman написав:
а сколько бизнеса с млрд оборотами под ФОП маскируется?
Ну если шаурмишники - это бизнес с млрд оборотами - то я тут уже ничего не поделаю
BIGor - оставь полоумных завистников в покое...
тут бы кордон открыли щоб от таких подали уехать нафиг...
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:39
farm написав:
Цікаво, якби з 2019 по 2022 рр. не списували борги Коломойському та не дарували йому через судові рішення державні кошти - яким би зараз був курс валюти.
напишить петицию Зеленскому - нехай Шобаль роскаже видповидь на це питание )))
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:43
SILVER_UA написав: BIGor написав:
хотели на обменники наложить фиксированный налог - а у нас в районе последняя обменка закрылась с началом войны - нет оборотов, и уже походу больше не откроется
Я понимаю твое желание зарабатывать в Украине и не платить налоги, но с этих обменок пользы для государства около 0. И закрылась она на твоем районе не из-за возможного введения Гетьманцевым налога, а оттого, что ее хозяин думал ничего не делая, просто перепечатывая курсы конкурентов
, иметь 3-5т валюты чистыми в месяц. Не всегда проходит, как показывает практика, ничего, на другом районе есть другие такие же
раз ты такой умный - ответь на вопрос.
вот была обменка и чет там какая валюта туды-сюды.
обменка закрылась! обменки больше неееееет!
че с обменом валюты туды-сюды
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:43
alfredhaos написав: osafly написав:
Мужики,кто ближайшее время обналичивал с гривневых карт за кордоном??Какой в среднем курс выходит,кто подскажет? 36.93 + 1-2% в зависимости от банка?? Чи не.Спасибо.
Карточный курс нужно смотреть. Райффайзен дает снимать по нему без доп. комиссий.
19 августа был 38.21 - курс евро разумеется.
Доллар 37.52, но в ЕС его не снимешь в банкомате.
А разве курс для карт не един-официальный-36.93?? Даже озадачился как то... Имел ввиду местные валюты евростран,такие как Злотый,Форинт-если их пересчитать на бакс...У нас более привычно к баксу считать,потому так и спросил(некорректно)..Хотел просто снять злотый в банкомате с гривневой карты там...
Востаннє редагувалось osafly
в П'ят 26 сер, 2022 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:45
Ромасик написав: BIGor написав: SILVER_UA написав:
Я понимаю твое желание зарабатывать в Украине и не платить налоги
Можно хоть какой-то пруф на выделенное?
SILVER_UA написав:
с этих обменок пользы для государства около 0
Польза в плане поиметь денег? То и с больниц, школ, библиотек - польза для государства 0.
1) пруфы страницей ранее, где ты блеял о резиденстве Польши, и в ветке фоп.
2) больницы повышают работоспособность налогоплательщиков. Школы их интеллектуальный уровень. А обменки закрыть, никто кроме контрабандистов не пострадает
.
Если ты не контрабандист - то чего тебя гондурасят обменки?
Или не гондурасят? Или не обменки?
Че случилось, Ромашка, Тиньков не открылси?
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:47
osafly написав: alfredhaos написав: osafly написав:
Мужики,кто ближайшее время обналичивал с гривневых карт за кордоном??Какой в среднем курс выходит,кто подскажет? 36.93 + 1-2% в зависимости от банка?? Чи не.Спасибо.
Карточный курс нужно смотреть. Райффайзен дает снимать по нему без доп. комиссий.
19 августа был 38.21 - курс евро разумеется.
Доллар 37.52, но в ЕС его не снимешь в банкомате.
А разве курс для карт не един-официальный-36.93?? Даже озадачился как то... Имел ввиду местные валюты евростран,такие как Злотый,Форинт-если их пересчитать на бакс...У нас более привычно к баксу считать,потому так и спросил(некорректно)..Хотел просто снять злотый в банкомате с гривневой карты там...
Даже перефразирую вопрос,кто снимал злотые в банкомате недавно через гривну,какой выходит курс злотого??? Спасибо
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