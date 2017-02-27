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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9895989698979898>
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:53

  BIGor написав:Недавно то ли НБУ то ли Гетьманцев хотели на обменники наложить фиксированный налог - а у нас в районе последняя обменка закрылась с началом войны - нет оборотов, и уже походу больше не откроется.

Слава Гетьманцеву или кому. Узнаете кому, піду свічечку поставлю
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:58

  BIGor написав:
  SILVER_UA написав:Я понимаю твое желание зарабатывать в Украине и не платить налоги

Можно хоть какой-то пруф на выделенное?

  SILVER_UA написав:с этих обменок пользы для государства около 0

Польза в плане поиметь денег? То и с больниц, школ, библиотек - польза для государства 0.

1) пруфы страницей ранее, где ты блеял о резиденстве Польши, и в ветке фоп.
2) больницы повышают работоспособность налогоплательщиков. Школы их интеллектуальный уровень. А обменки закрыть, никто кроме контрабандистов не пострадает.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Мужики,кто ближайшее время обналичивал с гривневых карт за кордоном??Какой в среднем курс выходит,кто подскажет? 36.93 + 1-2% в зависимости от банка?? Чи не.Спасибо.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:36

  osafly написав:Мужики,кто ближайшее время обналичивал с гривневых карт за кордоном??Какой в среднем курс выходит,кто подскажет? 36.93 + 1-2% в зависимости от банка?? Чи не.Спасибо.

Карточный курс нужно смотреть. Райффайзен дает снимать по нему без доп. комиссий.
19 августа был 38.21 - курс евро разумеется.
Доллар 37.52, но в ЕС его не снимешь в банкомате.
Востаннє редагувалось alfredhaos в П'ят 26 сер, 2022 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:38

  BIGor написав:
  Alex2007 написав:те же шаурмишники.
я смотрю, вроде самая обычная будка, но там не успевают в некоторых крутить ту шаверму. :D
и налоги все уплачены - доооо :lol:
особенно те, кто годами принципиально терминал для карт не ставят.


  Shaman написав:а сколько бизнеса с млрд оборотами под ФОП маскируется?

Ну если шаурмишники - это бизнес с млрд оборотами - то я тут уже ничего не поделаю :mrgreen:

BIGor - оставь полоумных завистников в покое...
тут бы кордон открыли щоб от таких подали уехать нафиг...
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:39

  farm написав:Цікаво, якби з 2019 по 2022 рр. не списували борги Коломойському та не дарували йому через судові рішення державні кошти - яким би зараз був курс валюти.

напишить петицию Зеленскому - нехай Шобаль роскаже видповидь на це питание )))
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:43

  SILVER_UA написав:
  BIGor написав:хотели на обменники наложить фиксированный налог - а у нас в районе последняя обменка закрылась с началом войны - нет оборотов, и уже походу больше не откроется

Я понимаю твое желание зарабатывать в Украине и не платить налоги, но с этих обменок пользы для государства около 0. И закрылась она на твоем районе не из-за возможного введения Гетьманцевым налога, а оттого, что ее хозяин думал ничего не делая, просто перепечатывая курсы конкурентов, иметь 3-5т валюты чистыми в месяц. Не всегда проходит, как показывает практика, ничего, на другом районе есть другие такие же :)

раз ты такой умный - ответь на вопрос.

вот была обменка и чет там какая валюта туды-сюды.
обменка закрылась! обменки больше неееееет!

че с обменом валюты туды-сюды :?:
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:43

  alfredhaos написав:
  osafly написав:Мужики,кто ближайшее время обналичивал с гривневых карт за кордоном??Какой в среднем курс выходит,кто подскажет? 36.93 + 1-2% в зависимости от банка?? Чи не.Спасибо.

Карточный курс нужно смотреть. Райффайзен дает снимать по нему без доп. комиссий.
19 августа был 38.21 - курс евро разумеется.
Доллар 37.52, но в ЕС его не снимешь в банкомате.


А разве курс для карт не един-официальный-36.93?? Даже озадачился как то... Имел ввиду местные валюты евростран,такие как Злотый,Форинт-если их пересчитать на бакс...У нас более привычно к баксу считать,потому так и спросил(некорректно)..Хотел просто снять злотый в банкомате с гривневой карты там...
Востаннє редагувалось osafly в П'ят 26 сер, 2022 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:45

  Ромасик написав:
  BIGor написав:
  SILVER_UA написав:Я понимаю твое желание зарабатывать в Украине и не платить налоги

Можно хоть какой-то пруф на выделенное?

  SILVER_UA написав:с этих обменок пользы для государства около 0

Польза в плане поиметь денег? То и с больниц, школ, библиотек - польза для государства 0.

1) пруфы страницей ранее, где ты блеял о резиденстве Польши, и в ветке фоп.
2) больницы повышают работоспособность налогоплательщиков. Школы их интеллектуальный уровень. А обменки закрыть, никто кроме контрабандистов не пострадает.

Если ты не контрабандист - то чего тебя гондурасят обменки?
Или не гондурасят? Или не обменки?

Че случилось, Ромашка, Тиньков не открылси? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:47

  osafly написав:
  alfredhaos написав:
  osafly написав:Мужики,кто ближайшее время обналичивал с гривневых карт за кордоном??Какой в среднем курс выходит,кто подскажет? 36.93 + 1-2% в зависимости от банка?? Чи не.Спасибо.

Карточный курс нужно смотреть. Райффайзен дает снимать по нему без доп. комиссий.
19 августа был 38.21 - курс евро разумеется.
Доллар 37.52, но в ЕС его не снимешь в банкомате.


А разве курс для карт не един-официальный-36.93?? Даже озадачился как то... Имел ввиду местные валюты евростран,такие как Злотый,Форинт-если их пересчитать на бакс...У нас более привычно к баксу считать,потому так и спросил(некорректно)..Хотел просто снять злотый в банкомате с гривневой карты там...


Даже перефразирую вопрос,кто снимал злотые в банкомате недавно через гривну,какой выходит курс злотого??? Спасибо
osafly
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