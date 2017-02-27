BIGor написав: хотели на обменники наложить фиксированный налог - а у нас в районе последняя обменка закрылась с началом войны - нет оборотов, и уже походу больше не откроется хотели на обменники наложить фиксированный налог - а у нас в районе последняя обменка закрылась с началом войны - нет оборотов, и уже походу больше не откроется

Я понимаю твое желание зарабатывать в Украине и не платить налоги, но с этих обменок пользы для государства около 0. И закрылась она на твоем районе не из-за возможного введения Гетьманцевым налога, а оттого,, иметь 3-5т валюты чистыми в месяц. Не всегда проходит, как показывает практика, ничего, на другом районе есть другие такие же