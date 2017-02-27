|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:58
osafly написав:
Мужики,кто ближайшее время обналичивал с гривневых карт за кордоном??Какой в среднем курс выходит,кто подскажет? 36.93 + 1-2% в зависимости от банка?? Чи не.Спасибо.
Евро с приватовской карты для выплат сегодня получился 38.06
По злотому не подскажу.
-
77st
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 09.12.16
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Moneta
, Realist
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31074
|33204273
|
|
|1638
|11420568
|
|
|7972
|22548092
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ