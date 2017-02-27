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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9895989698979898
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:58

  osafly написав:Мужики,кто ближайшее время обналичивал с гривневых карт за кордоном??Какой в среднем курс выходит,кто подскажет? 36.93 + 1-2% в зависимости от банка?? Чи не.Спасибо.


Евро с приватовской карты для выплат сегодня получился 38.06

По злотому не подскажу.
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