Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:28

BIGor написав: Shaman написав: опять двадцать пять. в плане, что только одну сторону смотрите.



а сколько бизнеса с млрд оборотами под ФОП маскируется?



тут вопрос, как отделить зерна от плевел. а так претензии к псевдоФОПам реальны. опять двадцать пять. в плане, что только одну сторону смотрите.тут вопрос, как отделить зерна от плевел. а так претензии к псевдоФОПам реальны.

И сколько бизнеса с млрд оборотами под ФОП маскируется? Есть такие данные или это просто домыслы?

Все фопы дают ежеквартально все данные налоговой. Но чего-то налоговая не чешется. Значит все всех устраивает или таких фопов уже нет. И сколько бизнеса с млрд оборотами под ФОП маскируется? Есть такие данные или это просто домыслы?Все фопы дают ежеквартально все данные налоговой. Но чего-то налоговая не чешется. Значит все всех устраивает или таких фопов уже нет.

Вітаю.Враховуючи, що вже майже вихідні (можна офтопити) маю питання яке теоретично (в залежності від відповіді) може бути ідеєю для податкової.Стосується теми спрощенки.От дивіться. Є супермаркети, ресторани чи готелі. Не маленькі. Із солідними обертами. Так от, ліміт ФОПа на 2-й групі вони можуть вибирати за Місяць, два, квартал, пів року. Одним словом, на рік потрібно використати послуги кількох ФОПів. Бо інакше не вкладешся.Власне питання, чи може податкова відстежувати наскільки швидко вичерпується ліміт ФОПа? Будь-якого. Адже фіскальні чеки у всіх цих Закладах (якщо вони порядні) видають.І якщо податкова це може, то чому б не зробити так. Використав річний ліміт за місяць - сплати стільки то податків понад те, що ти платиш як ФОП. Використав за квартал - доплати, але трохи менше. Використав за пів року - ще менше. Логіка проста. Як мінімум вона дозволить збільгити кількість ФОПів, а відповідно і податків і навіть частково відділити "зерна от плевел"Бо багато хто реально користується ФОПами через простоту ведення бухгалтерії. І ФОПи це не зло. Це добре для Держав в цілому, адже стимулює займатись власною справою.Хто в темі, підкажіть чи ідея має підґрунтя бути реалізована?